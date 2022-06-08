Последние новости Воронежа на 8 июня 2022 года: вырубка деревьев, загрязнение воздуха и новый режим работы парка

На место выезжали сотрудники департамента экологии и природоохранной прокуратуры Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежцы забили тревогу по поводу массовой вырубки деревьев в районе памятника природы областного значения – «Ботанический сад ВГУ им. Козо-Полянского». В пресс-службе мэрии напомнили, что идет подготовка к строительству новой дороги, которое неоднократно анонсировали чиновники. Тем не менее, сотрудники департамента экологии совместно с природоохранной прокуратурой провели выездную проверку. Никаких нарушений чиновники не выявили.

Директор воронежских кладбищ не смог оспорить отстранение от работы. Суд отклонил жалобу Андрея Хаустова. Ранее его заподозрили в покушении на взятку. По версии следствия, Хаустов потребовал за оформление земельного участка на одном из закрытых городских кладбищ для умершей пожилой женщины 500 тысяч рублей. Действовал через посредника – сотрудницу, занимающуюся организацией похорон. Она получила деньги от родственников умершей. При передаче их шефу обоих задержали в ходе совместной операции ФСБ и полиции.

С 11 июня парк «Орленок» изменит график работы. Теперь общественное пространство будет открыто с 7.00 до 23.00. Об этом сообщили в администрации парка. Режим работы поменяли по просьбам воронежцев, которые хотят летом подольше гулять в обновленном парке.

Власти Воронежской области подписали соглашение о сотрудничестве с Луганской народной республикой (ЛНР). В частности, договор заключили с Марковским, Меловским и Новопсковским районами. Им будут помогать в восстановлении объектов коммунальной, медицинской и дорожной инфраструктуры. На данный момент специалисты готовят план работ. Вскоре на них выделят первый транш – 500 миллионов рублей.

В Воронеже синоптики предупредили об усилении загрязнения воздуха. Специалисты объяснили происходящее так: в верхних слоях воздуха скопились выбросы и вредные примеси. Они поднялись, когда над нашей областью господствовал циклон. Сейчас из-за нагрева солнца в верхних слоях теплее, чем внизу. И вся эта грязь начала опускаться. Однако поводов для паники нет. Воронежцы особо не почувствуют никаких изменений в погоде. Просто крупные предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу.