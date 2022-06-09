Воронеж в Совете Федерации наградили Мечом Победы

Церемония вручения Мечей Победы. На переднем плане мэр Воронежа Вадим Кстенин. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин приняли участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Москве в Музее Победы. В рамках мероприятия, прошедшего по инициативе Совета Федерации России, Воронеж получил символ, который олицетворяет заслуги города и его жителей в годы Великой Отечественной войны – Меч Победы.

Напомним, летом 1942 года Воронеж встал на пути отборных гитлеровских войск – армейской группы фон Вейхса в составе 2-й армии, 4-й танковой армии Германии и венгерской 2-й армии. В тяжелых сражениях бойцы Красной Армии и ополченцы сковали на 212 дней и ночей силы немецко-фашистских войск, нарушив планы гитлеровского командования после захвата Воронежа перебросить войска к Сталинграду.

Город выстоял. 25 января 1943 года навсегда вошло в историю Воронежа как дата освобождения города от нацистских захватчиков. В этот день на центральной площади нашего города бойцы 60-й армии водрузили Красное знамя освобождения.

Враги считали Воронеж не подлежащим восстановлению, однако уже на следующий день в разрушенный более чем на 90% город стали возвращаться его жители. Героическим трудом горожан он возродился и стал крупным мегаполисом.

В 2008 году президент России Владимир Путин присвоил Воронежу звание Города воинской славы. В честь этого события в парке Патриотов у Музея-диорамы была возведена стела.

А 9 июня в Москве в рамках торжественной церемонии в Музее Победы города воинской славы – и в первых рядах Воронеж – были удостоены символической награды. Меч Победы вручили мэру столицы Черноземья Вадиму Кстенину.

Мечи символизируют подвиг жителей городов Воинской Славы в годы Великой Отечественной войны. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

С приветственным словом к участникам церемонии обратилась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая отметила, что эта традиция зародилась в 2015 году. Тогда обладателями клинков стали девять городов Воинской Славы. Сейчас география расширена. Теперь все 45 городов Воинской Славы получат мечи Победы.

– В вашем лице хочу передать низкий поклон всем героическим землякам и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего отечества в годы Великой Отечественной войны и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, защищая безопасность, суверенитет независимости своей страны. Я думаю, что сегодняшняя торжественная церемония – важный шаг для сохранения нашей памяти, для увековечивания славы, для передачи эстафеты детям и внукам, знак уважения наших предков и поклонения к их великому подвигу. Те клинки, которые вы сегодня получаете и везете в свои города – они также станут подтверждением единства всех поколений и нашего единства, в частности, символом ответственности за судьбу нашей великой Родины. Я еще раз хочу от души поздравить с этим знаковым событием и с наступающим праздником – Днем России, пожелать жителям городов Воинской Славы, всем жителям нашей страны мира, благополучия и процветания, – обратилась к главам городов Валентина Матвиенко.

Вадим Кстенин подчеркнул, что такое внимание к заслугам Воронежа на федеральном уровне очень ценно.

– Великие фронтовые поколения не просто защитили Воронеж от врага, но и восстановили его в самые сжатые сроки. Мы всегда чтим историю Победы и созидательный труд воронежцев, но, кроме того, мы должны быть достойны предков, продолжать их труд своими ежедневными делами. Каждый год в нашем любимом городе строятся новые школы, детсады и дороги, благоустраиваются парки, растет промышленное производство. Эта текущая работа – малая толика той памяти, того беспримерного уважения, которые есть у современников, что делают Воронеж сегодня передовым во всех смыслах городом. Мы с честью принимаем Меч Победы, обязательно выставим его в музее-диораме, чтобы каждый горожанин и гость Воронежа, увидев его, мог ещё раз вспомнить о героизме нашей армии и тружеников тыла, проявивших в годы Великой войны беспримерные человеческие качества, – подчеркнул мэр.

Глава региона Александр Гусев отметил, что сегодня, в дни проведения специальной военной операции, эта награда особенно символична.

– Спасибо Совету Федерации и его спикеру Валентине Ивановне Матвиенко за инициативу проведения такого мероприятия. Для нас это важно, это подтверждает наш статус «Город воинской славы». А сейчас меч Победы — как символ связи между поколениями: теми воинами, которые защищали нас во время Великой Отечественной войны, и теми, кто принимает сейчас участие в специальной военной операции, – подчеркнул губернатор.