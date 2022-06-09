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Общество9 июня 2022 15:27

Воронеж в Совете Федерации наградили Мечом Победы

Символ заслуг города и его жителей в годы Великой Отечественной войны вручили мэру столицы Черноземья Вадиму Кстенину
Олег КУЗНЕЦОВ
Церемония вручения Мечей Победы. На переднем плане мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Церемония вручения Мечей Победы. На переднем плане мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и мэр Воронежа Вадим Кстенин приняли участие в торжественной церемонии, состоявшейся в Москве в Музее Победы. В рамках мероприятия, прошедшего по инициативе Совета Федерации России, Воронеж получил символ, который олицетворяет заслуги города и его жителей в годы Великой Отечественной войны – Меч Победы.

Напомним, летом 1942 года Воронеж встал на пути отборных гитлеровских войск – армейской группы фон Вейхса в составе 2-й армии, 4-й танковой армии Германии и венгерской 2-й армии. В тяжелых сражениях бойцы Красной Армии и ополченцы сковали на 212 дней и ночей силы немецко-фашистских войск, нарушив планы гитлеровского командования после захвата Воронежа перебросить войска к Сталинграду.

Город выстоял. 25 января 1943 года навсегда вошло в историю Воронежа как дата освобождения города от нацистских захватчиков. В этот день на центральной площади нашего города бойцы 60-й армии водрузили Красное знамя освобождения.

Враги считали Воронеж не подлежащим восстановлению, однако уже на следующий день в разрушенный более чем на 90% город стали возвращаться его жители. Героическим трудом горожан он возродился и стал крупным мегаполисом.

В 2008 году президент России Владимир Путин присвоил Воронежу звание Города воинской славы. В честь этого события в парке Патриотов у Музея-диорамы была возведена стела.

А 9 июня в Москве в рамках торжественной церемонии в Музее Победы города воинской славы – и в первых рядах Воронеж – были удостоены символической награды. Меч Победы вручили мэру столицы Черноземья Вадиму Кстенину.

Мечи символизируют подвиг жителей городов Воинской Славы в годы Великой Отечественной войны.

Мечи символизируют подвиг жителей городов Воинской Славы в годы Великой Отечественной войны.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

С приветственным словом к участникам церемонии обратилась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая отметила, что эта традиция зародилась в 2015 году. Тогда обладателями клинков стали девять городов Воинской Славы. Сейчас география расширена. Теперь все 45 городов Воинской Славы получат мечи Победы.

– В вашем лице хочу передать низкий поклон всем героическим землякам и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите своего отечества в годы Великой Отечественной войны и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, защищая безопасность, суверенитет независимости своей страны. Я думаю, что сегодняшняя торжественная церемония – важный шаг для сохранения нашей памяти, для увековечивания славы, для передачи эстафеты детям и внукам, знак уважения наших предков и поклонения к их великому подвигу. Те клинки, которые вы сегодня получаете и везете в свои города – они также станут подтверждением единства всех поколений и нашего единства, в частности, символом ответственности за судьбу нашей великой Родины. Я еще раз хочу от души поздравить с этим знаковым событием и с наступающим праздником – Днем России, пожелать жителям городов Воинской Славы, всем жителям нашей страны мира, благополучия и процветания, – обратилась к главам городов Валентина Матвиенко.

Вадим Кстенин подчеркнул, что такое внимание к заслугам Воронежа на федеральном уровне очень ценно.

– Великие фронтовые поколения не просто защитили Воронеж от врага, но и восстановили его в самые сжатые сроки. Мы всегда чтим историю Победы и созидательный труд воронежцев, но, кроме того, мы должны быть достойны предков, продолжать их труд своими ежедневными делами. Каждый год в нашем любимом городе строятся новые школы, детсады и дороги, благоустраиваются парки, растет промышленное производство. Эта текущая работа – малая толика той памяти, того беспримерного уважения, которые есть у современников, что делают Воронеж сегодня передовым во всех смыслах городом. Мы с честью принимаем Меч Победы, обязательно выставим его в музее-диораме, чтобы каждый горожанин и гость Воронежа, увидев его, мог ещё раз вспомнить о героизме нашей армии и тружеников тыла, проявивших в годы Великой войны беспримерные человеческие качества, – подчеркнул мэр.

Глава региона Александр Гусев отметил, что сегодня, в дни проведения специальной военной операции, эта награда особенно символична.

– Спасибо Совету Федерации и его спикеру Валентине Ивановне Матвиенко за инициативу проведения такого мероприятия. Для нас это важно, это подтверждает наш статус «Город воинской славы». А сейчас меч Победы — как символ связи между поколениями: теми воинами, которые защищали нас во время Великой Отечественной войны, и теми, кто принимает сейчас участие в специальной военной операции, – подчеркнул губернатор.

В торжественной церемонии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и губернатор Александр Гусев.

В торжественной церемонии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и губернатор Александр Гусев.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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