Владимир Ходырев: «Для каждого жителя важно, чтобы его вопрос был услышан и решен»

.

В Воронежской городской Думе подвели итоги работы в первом полугодии 2022 года. В адрес народных избранников с 1 января по 8 июня поступило 424 обращения от избирателей. Основные темы, с которыми горожане обращались к парламентариям, – благоустройство и озеленение территорий, проблемы ЖКХ, ремонт дорог и обновление детских площадок.

Многие из них депутаты разрешали оперативно, либо направляли в соответствующие профильные инстанции запросы с последующим контролем.

Большая часть обращений – 158 – поступила на имя председателя городской Думы Владимира Ходырева. 54 человека обратились к спикеру воронежского парламента с просьбами по телефону, еще 25 избирателей посетили личные приемы. Более 90 обращений были решены положительно, по 41 заявлению даны консультации.

Как отметили в думской пресс-службе, нередко просили помощи жители округа №1, от которого Владимир Ходырев избран в Воронежскую городскую Думу. С ними у депутата налажена постоянная обратная связь. Граждане искали содействия в вопросах приобретения оборудования для детских и спортивных площадок, школ, ремонта общеобразовательных учреждений, посадки деревьев и кустарников. В рамках наказов на эти цели были направлены бюджетные средства.

Так, например, родители учащихся средней школы № 56 попросили помочь с ремонтом учебного класса. По содействию Владимира Ходырева, работы проведут в этом году и еще помогут закупить необходимое оборудование. Также обновят детские и спортивные площадки в нескольких дворах. На новое оборудование выделят бюджетные средства по обращениям местных жителей и председателей ТОС.

– Конечно, для каждого жителя Воронежа его вопрос – самый актуальный и значимый, и задача депутата – встречаться с избирателями, лично или дистанционно, выезжать в округ, вникать в проблемные ситуации и находить эффективное решение, – подчеркнул Владимир Ходырев.

В городском парламенте напомнили, что обратиться в Думу Воронежа избиратели могут несколькими способами:

- Заполнить специальную форму на официальном сайте городского парламента: /gorduma-voronezh.ru/elektronnaya-priemnaya/

- Отправить письмо по почте: 394018, город Воронеж, Плехановская улица, 8;

- Позвонить в отдел обращений граждан по телефону: +7 (473) 222-73-15.

Узнать или уточнить ФИО депутата по Вашему округу можно, воспользовавшись специальной формой на официальном сайте Воронежской городской Думы gorduma-voronezh.ru, а также в разделе сайта «Структура и состав/список депутатов», в котором размещена биография депутатов и контактные данные их помощников.

Ирина Шабанова