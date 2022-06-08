Воронежского сахарного короля убил фермер в Тамбовской области

Место, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Утром в среду, 8 июня, трагической развязкой закончился спор 53-летнего руководителя агрохолдинга группы компаний АСБ Юрия Хохлова с 49-летним фермером из Пичаевского района.

Крупный бизнесмен, владеющий шестью предприятиями в пяти регионах России, занимающихся производством сахара и подсолнечного масла, прилетел на вертолете в тамбовскую глубинку. Он встретился с фермером на поле. Суть конфликта была в том, что местный предприниматель засеял подсолнечником площади, которые Хохлов считал своими.

Разговор, состоявшийся в 9.30, перерос в кровавую «разборку». Фермер взял ружье и застрелил Хохлова. А потом отъехал на машине на 1,5 километра от места убийства - на берег местного водоема у села Рудовка. И там прямо в салоне покончил с собой.

Из этого оружия фермер застрелил Юрия Хохлова. Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

По факту гибели Юрия Хохлова сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Однако предполагаемый преступник мертв, и, видимо, после разбирательства дело закроют.