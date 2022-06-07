В Нововоронеже прошел спортивный чемпионат «Школы Росатома» по космоболу

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Участие в спортивных состязаниях приняли 10 команд детей, представляющих разные детские сады г. Нововоронежа.

Космобол – упрощенный вариант гандбола, где играют руками. Главная цель игроков – как можно больше раз забросить мяч в ворота.

По итогам муниципального этапа чемпионата победителем стала команда детского сада №4, которая получила право участия в следующем, дистанционном этапе, и в случае дальнейшей победы ребята отправятся на финал в город Лесной (Свердловская область).

Второе место заняла команда детского сада №7. Третье место – у детского сада №8.

Лучшими игроками, по мнению жюри, стали Сергей Грымов, Михаил Милошенко, Арина Быстрюкова.

«Педагоги основательно поработали с командами: передачи, обводы, броски совершались очень умело. Эмоций и впечатлений было море, позитив просто зашкаливал. Такое ощущение, что родители, дети и педагоги болели не за свою команду, а за весь город. За волю к победе можно было награждать все команды», – поделилась эмоциями муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.

Соревнования прошли при поддержке профкома Нововоронежской АЭС, который закупил для детей подарки. 2022 год объявлен Годом культурно-исторического наследия народов России, поэтому для всех команд были приобретены наборы старинных русских игр «Куча мала», «Кошки-мышки», «Добрая дюжина».

«Игра в космобол хоть и имеет, казалось бы, детское название, но таковой не является. Она воспитывает в детях командный дух, учит их взаимодействовать, вместе решать проблемы и преодолевать трудности. Дети испытали массу положительных эмоций, познакомились с ребятами из других детских садов, укрепили свое здоровье», – сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС