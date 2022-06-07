Последние новости Воронежа на 7 июня 2022 года: перекрытие проспекта Революции, благоустройство набережной и обман жены наркоторговца

Благоустройство общественных мест Воронежа продолжается. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже на три дня перекроют участок проспекта Революции. Подрядчики, занимающиеся реконструкцией главной улицы города, будут заливать бетон в проездах к домам №46 и №48. В связи с этим проход по пешеходной зоне, а также выезд транспорта с придомовых территорий на проезжую часть будет невозможен. Ограничения начнут действовать 6 июня с 19.00 и продлятся до вечера 9-го числа.

Два воронежских оперативника обманули жену наркоторговца на 1 миллион рублей. С июня по октябрь 2021 года полицейские вымогали у женщины деньги. За эти средства правоохранители обещали повлиять на решение суда, чтобы ее муж получил условный срок. Горожанка им поверила и отдала «оборотням в погонах» более миллиона рублей. Теперь полицейскими сами проходят обвиняемыми по уголовному делу о мошенничестве. Материалы передали для рассмотрения в Советский районный суд. Обоим оперативникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В Воронеже стартовало благоустройство Петровской набережной. Пока идут подготовительные работы. Специалисты устанавливают ограждение первого участка: от Чернавского моста в направлении пристани. Ведется также завоз материалов, начат демонтаж старого плиточного покрытия. Проект набережной предусматривает организацию общественных зон – с прогулочными площадками у воды, пешеходными и велодорожками, а также площадок для спорта и детских игр.

В ЗАГСах Воронежской области сняли ограничения по количеству гостей. Об этом рассказали в пресс-службе профильного управления. Ранее из-за пандемии коронавируса на торжественную церемонию разрешали пригласить до 15 человек, на неторжественную - только пятерых. Также в пресс-службе напомнили, что с 1 мая по 15 декабря во Дворце бракосочетания Воронежа будет идти ремонт. В связи с этим отменены праздничные регистрации с дополнительными услугами.