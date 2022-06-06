В ходе недели приёмов по вопросам материнства и детства в «Единую Россию» поступило более 600 обращений от жителей региона

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Приемы граждан по вопросам материнства и детства проходили в региональной общественной приемной «Единой России», во всех местных партийных приемных в районах области, а также на площадках организаций партнеров. Обращение граждан рассматривали сенаторы Российской Федерации, депутаты всех уровней от «Единой России», в их числе пять депутатов Государственной Думы, 45 парламентариев регионального заксобрания, представители органов исполнительной власти и организаций-партнеров.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов сообщил, что более 600 жителей области обратились в партию за неделю приемов. Половина вопросов получили положительное решение в ходе приемов, обращения, требующие длительной проработки, находятся на контроле у депутатов и сотрудников регионального отделения.

«Для нас важно сохранять живую обратную связь с жителями региона, обеспечить возможность обратиться к специалистам за помощью в решении проблем, получить квалифицированные консультации. Приемные — это площадки, на которых депутатский корпус, сенаторы и партийцы напрямую взаимодействует с избирателями, через которые в различных форматах организуется постоянный диалог с жителями области. В рамках этой работы мы можем оперативно отслеживать системные проблемы, требующие, в том числе, законодательного реагирования»,- подчеркнул Владимир Нетёсов.

В рамках недели приемов по вопросам материнства и детства при содействии заместителя председателя Совета Федерации, сенатора от Воронежской области Галины Кареловой были решены вопросы по предоставлению мест в детских садах. Депутаты Воронежской областной Думы помогли в организации летнего оздоровительного отдыха для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также в оформлении пособий и выплат на детей. Воронежские единороссы оказали адресную помощь соотечественникам из Донбасса, приехавшим в наш регион, в том числе в оформлении документов, устройстве на работу, обеспечили продуктами, предметами первой необходимости и одежной семьи с детьми.

Также в рамках тематической недели приемов по вопросам материнства и детства была проведена широкая работа по информированию жителей области о социальных льготах, пособиях и других мерах поддержки, предназначенных для семей с детьми.