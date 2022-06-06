Воронежское отделение «Единой России» доставило лекарства в Херсон

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В Херсонскую область из Воронежской доставлено 1,5 т медикаментов. Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики, жаропонижающие, медикаменты необходимые для лечения сахарного диабета и другие.

Гуманитарный груз в Херсон привез секретарь Воронежского регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

«Воронежское региональное отделение партии с первых дней оказывает помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины и работает в этом направлении системно. В сборе гуманитарной помощи участвуют депутатский корпус, предприятия и бизнес-сообщество региона, общественные организации, диаспоры, в их числе армянская. Мы сегодня доставили медикаменты для того, чтобы местным жителям врачи могли оказывать качественную медицинскую помощь и, что бы люди смогли получить жизненно важные препараты»,- отметил Владимир Нетёсов.

Лидер воронежских единороссов выразил благодарность депутату от Воронежской области в Госдуме Игорю Кастюкевичу, – при его содействии была выстроена логистика и маршрут доставки медикаментов.

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«Самые ходовые – это препараты от давления, головной боли, сердечные. Я очень благодарен воронежскому отделению партии и лично Владимиру Нетёсову за гуманитарный лекарственный груз, который он вместе с депутатами областной Думы доставил в Херсон, - сказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Сегодня за помощью к медикам обращается каждый пятый житель Херсона и Херсонской области из числа тех, кто приходит в центр гуманитарной помощи «Единой России». С момента открытия Центра за консультацией врача и лекарственными препаратами обратились более 600 человек.

«Жители приходят, у них даже обычной зеленки, перекиси водорода, ваты ничего нет. Я уже не говорю об узкопрофильных лекарствах, препаратах для сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, а жить то как -то нужно. Стараемся всем все выдавать по возможности. Мы своих не бросаем. Теперь появился запас по медикаментам и это здорово!» - рассказал доктор Центра гуманитарной помощи «Единой России» Павел Марин.