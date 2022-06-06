Ко дню рождения поэта: Tele2 проанализировала популярность пушкинских мест

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Рейтинг возглавил дом №14 по Тверской улице, который лидировал в мае 2022 года по количеству посетителей и объему скачанного трафика.

Оператор включил в исследование девять точек на карте Москвы и области, связанных с жизнью или творчеством А. С. Пушкина. Аналитики изучили активность посетителей пушкинских мест в мае 2022 года, а также составили график пиковых часов посещений достопримечательностей на основе данных за 6 июня 2021 года.

Самым популярным пушкинским местом стал дом №14 по Тверской улице, где сейчас располагается гастроном «Елисеевский». В XIX веке в этом здании проводила литературные вечера княгиня Волконская. 34% посетителей пушкинских мест в мае 2022 года отдали предпочтение именно дому №14, доля скачанного трафика за этот период составила 38%.

Второе место по объему скачанного трафика занял Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Одинцовском районе. Доля трафика, скачанного в музее, от общего объема составила 12%. По количеству посетителей музей-заповедник занял четвертое место – на него пришлось около 10% от общего числа посещений.

Рейтинг популярности пушкинских мест по количеству посетителей выглядит следующим образом:

- Дом №14 по Тверской улице

- Дом Благородного собрания (ул. Большая Дмитровка, д. 1)

- Храм «Большое Вознесение» у Никитских ворот (ул. Большая Никитская, д. 36)

- Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина (Московская область, Одинцовский район, пос. Большие Вяземы)

- Английский клуб (ул. Тверская, д. 21)

- Дом дяди поэта Василия Львовича Пушкина (ул. Старая Басманная, д. 36)

- Мемориальная квартира А. С. Пушкина (ул. Арбат, д. 53)

- Двор дома № 7 по Большой Дмитровке (ул. Большая Дмитровка, д. 7)

- Памятник «Отдыхающий Пушкин» (ул. Большая Молчановка, д. 10)

Оператор определил часы повышенной активности клиентов в пушкинских местах 6 июня 2021 года. Наибольшее количество посетителей дома №14 на Тверской улице, Мемориальной квартиры А. С. Пушкина, памятника «Отдыхающий Пушкин» и храма «Большое Вознесение» у Никитских ворот приходится на часы с 14:00 до 16:00. В вечернее время, с 17:00 до 19:00, чаще посещают Английский клуб на Тверской, дом Благородного собрания и дом дяди поэта Василия Львовича Пушкина. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина наибольшее число посещений зафиксировано в утренние часы, с 11:00 до 13:00, и в вечернее время, с 20:00 до 22:00.