Нововоронежская АЭС: атомщики поделились с коллегами из Беларуси опытом реализации проекта «Бережливая поликлиника»

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В состав делегации также вошли представители ГК «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», АО «Атомстройэкспорт», ЧУ «Атом-Регион». На территории НВАЭС гостей ознакомили с порядком работы здравпунктов, проведения психофизиологических обследований сотрудников предприятия, прохождения реабилитации работников в санатории-профилактории «Энергетик» и готовностью КБ №33 к ликвидации внештатных ситуаций на НВАЭС.

В Нововоронеже гостям рассказали, как организовано оказание медицинской помощи населению, показали, как применяются цифровые технологии в работе КБ №33, поделились опытом реализации проекта ГК «Росатом» «Бережливая поликлиника» и федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

«Островец совсем недавно стал «атомным» городом, и это начало нашего взаимодействия. «Бережливая поликлиника» – это целая система, когда пациент за минимальное время получает максимальную помощь. В Белоруссии также реализуется этот проект, но мы в начале пути, поэтому хотелось увидеть передовые практики, которые внедрены и работают, взять этот положительный опыт и внедрить у себя», – отметил главный врач Островецкой центральной районной клинической больницы Владимир Можейко.

Внедрение проекта «Бережливая поликлиника» в КБ №33 началось 5 лет назад. Основная цель – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счёт оптимизации процессов и устранения потерь. Это достигается путем разделения потоков здоровых и больных пациентов, сокращения времени записи на приём и ожидание самого приёма.

Кроме этого, проект предусматривает организацию «вежливой регистратуры», переход на электронные медкарты и рецепты, перераспределение нагрузки между врачом и медицинским персоналом.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС