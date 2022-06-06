Последние новости Воронежа на 6 июня 2022 года: драка на проезжей части, отключение воды и прогноз погоды

В Воронеже почти всю рабочую неделю будет сухо и тепло. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На выходных в районе развлекательного заведения «Винзавод» на улице Кольцовской произошла жесткая драка. Фрагмент ее попал на видео. Парни на вид около 20 лет устроили бой прямо на проезжей части. От удара один из них повалился на припаркованную машину и изрядно помял ее. Пострадавшей в итоге стала владелица авто горожанка Анна. По ее словам, в мастерских ремонт оценили в 16-18 тысяч. Девушка написала заявление полицию.

Отключение коммунальных ресурсов продолжается в Воронеже. Горожане по-прежнему каждую неделю лишаются горячей воды. Специалисты ведут плановые ремонты котельных, либо испытывают на прочность к зиме водопроводные сети. Со списком адресов, по которым пересохнут краны с 6 июня, можно ознакомиться по ссылке. Кроме того, 6, 7, 8, 10, 14, 15, июня в нескольких домах отключат электроэнергию. Подробнее об ограничениях здесь.

Главного тренера воронежского «Факела» признали лучшим в ФНЛ в мае. Олега Василенко поставили на первое место и болельщики, и эксперты лиги. За него проголосовали 56% любителей футбола. Напомним, «Факел» в мае провел четыре игры и во всех победил. Такой результат принес команде путевку в Премьер-лигу со второго места.

В Воронеже почти всю рабочую неделю будет сухо и тепло. Температура ночью не будет опускаться ниже +10 градусов, а днем не поднимется выше +24. При этом дождей не обещают. Связано это с преобладанием северного ветра, который принесет с собой на этот раз не холод, а умеренное тепло. Так, 6 июня днем потеплеет до +23. На солнце будут набегать облака.