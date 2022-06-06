Воронежский «Факел» атакуют слухами о том, что его выгонят из Премьер-лиги

Успешное проведение реконструкции Центрального стадиона профсоюзов - главное условие допуска "Факела" до игр в Премьер-лиге. Фото: из архива «КП»

В Сети начался массированный вброс информации о том, что «Факел» может в следующем сезоне и не сыграть в Премьер-лиге. При этом ссылаются на требования Российского футбольного союза к Центральному стадиону профсоюзов. Его нужно привести в соответствие с требованиями Премьер-лиги. В частности, установить современные табло, систему видеоконтроля на трибунах, арочные металлодетекторы, новые кресла с местами повышенной комфортности.

На все работы по реконструкции стадиона из резерва областной казны выделили 164,6 миллиона рублей. Спортивную арену временно передали в оперативное управление региональной структуре ГБУ ВО «Спортсооружения». Работы по реконструкции уже начались. В РФС клубу предоставили время на устранение всех недостатков до начала июля 2022 года. Откуда же появились разговоры, что «Факел» все же останется в ФНЛ?

Тут, по классике, ищите, кому выгодно. Очевидно, что по регламенту никто так не заинтересован в том, чтобы строители не успели привести стадион в Воронеже в порядок, как в клубе «Уфа». Именно эта команда должна остаться в Премьер-лиге, если Центральный стадион профсоюзов все же не допустят до игр в элите российского футбола. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, заработавший себе репутацию выходом команды фактически без истории в элиту, работой в «Спартаке» изрядно подмочил себе репутацию. А в ФНЛ, куда клуб из столицы Башкирии опустился, деньги явно не те, которые могли бы привлечь управленца, еще недавно имевшего дело с богатыми ресурсами «Лукойла». Напрашивается вывод, что Газизов явно не прочь использовать все свои ресурсы, чтобы «Факел» в Премьер-лигу все же не пустили.

Но получится ли у него? Пока в этом есть большие сомнения. В «Факеле» подтвердили, что готовятся именно к выступлению в Премьер-лиге, ФНЛ как запасной вариант даже не рассматривают. Это подтверждает и мини-интервью президента клуба Романа Асхабадзе Sport24, размещенное на странице воронежского клуба ВКонтакте.

- На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям РПЛ, основное из которых — вместимость. Ряд замечаний со стороны РФС должны быть устранены в ближайшее время. Все работы ведутся в плановом режиме, проплачены контрагентам и зафиксированы в графиках. Конечно, мы не утверждаем, что это современная и новая арена, которая досталась многим регионам по наследию ЧМ-2018, но глобально она не отличается от инфраструктуры, которая есть у «Уфы», «Арсенала» или «Оренбурга», - сказал Асхабадзе.

К тому же непонятно, зачем такой потенциальный удар по имиджу губернатору Воронежской области Александру Гусеву, позиционирующего себя футбольным болельщиком, заинтересованным в выступлении «Факела» в элите.

Однако в российском футболе на 100 процентов все предсказать нельзя. Одно ясно: если строители сейчас ударно потрудятся, подкоп под выступление «Факела» в Премьер-лиге, скорее всего, благополучно провалится.