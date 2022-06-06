Губернатор Александр Гусев: «В Воронежской области капитально отремонтируем 11 школ»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В Воронежской области планируют капитально отремонтировать 11 школ. На эти цели уже выделено более 500 млн рублей. Здания обновят в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования». Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 6 июня.

Глава региона пояснил, что в 2022 году специалисты успеют привести в порядок сразу 9 зданий. Еще в двух работы пройдут в 2022-2023 годах. Он также озвучил, в каких именно учреждениях запланировали капремонт:

– Богучарская школа № 2,

– Марковская школа (Каменский район),

– Ольховатская школа,

– Александровская школа (Павловский район),

– Павловская школа №3,

– Старокриушанская школа (Петропавловский район),

– Новосильская школа (Семилукский район),

– Семилукская школа №1;

– Русановская школа (Терновский район),

– Первомайская школа (Эртильский район),

– Гимназия им. И. С. Никитина (Воронеж).

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В настоящее время уже провели конкурсные процедуры и определили подрядные организации по 10 образовательным учреждениям. Проектно-сметная документация составлена и работы стартовали. Что касается гимназии им. И.С. Никитина, то здесь состоятся повторные торги.

Александр Гусев также напомнил, что в рамках областной адресной программы на текущий ремонт школ в 2022 году выделили 1,1 млрд рублей. На эти средства обновят 176 учреждений образования муниципальной и региональной собственности. Кроме того, более 16 млн рублей заложено по программе улучшения условий для занятий спортом в школах сел и малых городов. В ней участвуют 12 учреждений из 12 районов области.

Ирина Шабанова