Губернатор Александр Гусев: «В Воронежской области капитально отремонтируем 11 школ»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области
В Воронежской области планируют капитально отремонтировать 11 школ. На эти цели уже выделено более 500 млн рублей. Здания обновят в рамках регионального проекта «Модернизация школьной системы образования». Об этом проинформировал губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале 6 июня.
Глава региона пояснил, что в 2022 году специалисты успеют привести в порядок сразу 9 зданий. Еще в двух работы пройдут в 2022-2023 годах. Он также озвучил, в каких именно учреждениях запланировали капремонт:
– Богучарская школа № 2,
– Марковская школа (Каменский район),
– Ольховатская школа,
– Александровская школа (Павловский район),
– Павловская школа №3,
– Старокриушанская школа (Петропавловский район),
– Новосильская школа (Семилукский район),
– Семилукская школа №1;
– Русановская школа (Терновский район),
– Первомайская школа (Эртильский район),
– Гимназия им. И. С. Никитина (Воронеж).
фото: пресс-служба правительства Воронежской области
В настоящее время уже провели конкурсные процедуры и определили подрядные организации по 10 образовательным учреждениям. Проектно-сметная документация составлена и работы стартовали. Что касается гимназии им. И.С. Никитина, то здесь состоятся повторные торги.
Александр Гусев также напомнил, что в рамках областной адресной программы на текущий ремонт школ в 2022 году выделили 1,1 млрд рублей. На эти средства обновят 176 учреждений образования муниципальной и региональной собственности. Кроме того, более 16 млн рублей заложено по программе улучшения условий для занятий спортом в школах сел и малых городов. В ней участвуют 12 учреждений из 12 районов области.
Ирина Шабанова