Рост платы за детский сад и подешевевшие квартиры: экономические новости недели для воронежцев

Квадратный метр подешевел на 2% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Насколько вырастут МРОТ и прожиточный минимум? В каком районе Воронежа самые дешевые квартиры в новостройках? Как изменилась плата за детский сад? Во сколько обойдется второй этап реконструкции Остужевской развязки? Ответы на эти и другие вопросы подготовила «Комсомолка» в подборке ключевых экономических событий минувшей недели.

Новостройки упали в цене

Цена одного квадратного метра в новостройках Воронежа в мае снизилась на 2% по сравнению с апрелем. Сейчас в среднем за «квадрат» просят 88287 рублей, тогда как месяцем ранее было не менее 90 тысяч. Такие данные приводит портал DomostroyRF.ru

Самые дороги предложения в Центральном и Ленинском районах - 108,8 и 107,8 тыс. рублей за квадратный метр соответственно. Чуть ниже сумма в Железнодорожном районе - 90 тысяч. В Левобережном - 86,4. Дешевле всего можно приобрести квартиру в Коминтерновском и Советском районах. Здесь «квадрат» стоит 82,2 и 72,9 тыс. рублей.

Инвестпроект за миллиард

В Острогожске планируют построить мясоперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава муниципального района Сергей Хорошилов на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Инвестор готов вложить в строительство нового предприятия 1 млрд рублей. Предполагается, что завод обеспечит работой 250 местных жителей.

Разрешили работу ночных клубов и дискотек

Оперштаб отменил еще несколько коронавирусных ограничений. В частности, с 1 июня разрешили проводить концентры с танцполами и другие развлекательные мероприятия. Работу возобновили ночные клубы.

В общепитах отменили социальную дистанцию, а сотрудники ТРЦ больше не обязаны следить за тем, чтобы посетители носили маски и пользовались антисептиками.

На второй этап реконструкции Остужевской развязки потратят 1,7 млрд рублей

В июне власти намерены начать поиск подрядчика для второго этапа реконструкции Остужевской развязки. Об этом сообщил мэр Вадим Кстенин на заседании городской Думы.

Предварительная стоимость составит более 1,7 млрд рублей. Сейчас специалисты ведут уточнение сметы. После этого будет названа точная сумма.

На втором этапе запланировано строительство шестиполосного участка от путепровода до пересечения с трассой «Дон». Также сделают развязки на перекрестке улиц Остужева и Минской и в районе Северного моста. Кроме того, построят шестиполосный участок от Северного моста до путепровода.

Напомним, реконструкцию Остужевской развязки планируют провести в три этапа. Первый должен завершиться к концу 2022 года. В его рамках собираются построить 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку, который собираются реконструировать.

Третий этап – реконструкция существующего путепровода через железнодорожные пути на улице Остужева и строительство нового с организацией трёх полос в каждую сторону.

МРОТ, прожиточный минимум и пенсии проиндексировали на 10%

В Воронежской области проиндексировали прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и пенсии на 10%. Соответствующие документы подписал губернатор Александр Гусев. Они вступили в силу 1 июня.

Индексация составила 10% Фото: из архива «КП»

МРОТ увеличился до 15 279 рублей, прожиточный минимум - до 11 832 рублей, для трудоспособного населения он составил 12 896, для детей - 11 476, для пенсионеров - 10 776 рублей.

Отметим, прожиточный минимум влияет на размер выплат семьям с детьми. Таким образом, автоматически увеличивается сумма ежемесячных выплат на детей до трех лет, а также от трех до 17 лет из малообеспеченных семей.

В Воронеже выросла плата за детские сады

С 31 мая повысилась родительская плата за детсад, а также изменился порядок ее расчета - с ежедневной на ежемесячную. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодежной политики.

До сих пор плата определялась, исходя из стоимости одного дня, который ребенок провел в детском саду. Итоговая цена за месяц складывалась из общего количества дней. Один день пребывания ребенка в садике оценивали в 145 рублей.

Теперь же начнет действовать фиксированная плата за месяц:

- 3335 рублей для ребенка, посещающего группу полного дня (12-часового пребывания);

- 2505 рублей для малыша, занимающегося в группе, работающей в режиме сокращенного дня (восемь-десять часов);

- 3509 рублей за группу круглосуточного пребывания;

- 841 рубль за группу, где ребенок находится не более пяти часов в день.

Итоговую сумму будут определять, исходя из количества рабочих дней в месяце, а также числа дней, в которые ребенок посещал детский сад.

Например, ребенок посещает группу полного дня. Фиксированная плата за месяц составляет 3335 рублей. Количество рабочих дней - 21. Допустим, ребенок был в детсаду 16 из них. Таким образом, расчет родительской платы будет следующим: 3335 руб./21 день*16 дней = 2540,95 руб.

Повышение в мэрии объяснили подорожанием продуктов питания. При этом все действующие льготы сохранятся.

Благоустройство первой очереди Петровской набережной обойдется в 762,2 млн

Мэрия Воронежа заключила контракт с ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на благоустройство первой очереди Петровской набережной за 762,2 млн рублей.

Ранее торги были признаны несостоявшимися из-за того, что опыт работы компаний не соответствовал требованиям закупки. Позже приняли решение о заключении контракта с единственным поставщиком, которое было согласовано контрольно-аналитическим управлением мэрии.

Мэрия определилась с подрядной организацией Фото: с сайта мэрии Воронежа

Компании предстоит привести в порядок участок от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Там появится пристань, дорожки для бега и велосипедных прогулок, площадки для спорта и детских игр и многое другое. Подрядчику необходимо закончить работы к 23 августа 2023 года.

В регионе выросло производство мяса и яиц

Специалисты Воронежстата с начала 2022 года отметили прирост в производстве мяса и яиц.

За первые четыре месяца получили 193,4 тыс. тонн мяса всех видов, что на 24,3 тыс. тонн больше аналогичных показателей 2021 года. Прирост составил 14,4%.

Сельхозпредприятия произвели 24,3 тыс. тонн крупного рогатого скота в живом весе (прирост 29%), 129,2 тыс. тонн свиней (прирост 15,6%) и 39,6 тыс. тонн птицы (прирост 3,5%).

Производство яиц достигло 199,9 млн штук, что на 49,1 млн штук больше аналогичного периода прошлого года - прирост 32,6%.