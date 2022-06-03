Последние новости Воронежа на 3 июня 2022 года: перекрытие в центре города, гибель бывшего руководителя «Балтимор»

Благоустройство проспекта Революции планируют завершить только в 2023 году. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

На проспекте Революции между домами 29 и 31 на восемь дней перекроют проезд. Как сообщила пресс-служба администрации Воронежа, ограничения ведут 3 июня с 10.00, они продлятся до 23.59 11 июня. В это время там будут прокладывать новые коммуникации. Отметим, что сейчас в центре города воронежцам приходится сталкиваться с неудобствами из-за перекрытия части тротуаров. Благоустройство проспекта Революции планируют завершить только в 2023 году.

В Луганской области при выполнения боевого задания погиб 63-летний генерал-майор авиации Канамат Боташев. Уроженец Карачаево-Черкессии отправился в район военных действий добровольцем. А с 2010 по 2012 годы он руководил воронежским военным аэродромом «Балтимор». Генерал-майора похоронили в родном ауле Новая Теберда. Посмертно он получил звание Героя России.

В Воронеже назначили руководителя строительного управления мэрии. Исполняющим обязанности стал Игорь Добрынин. В этом статусе Игорь Олегович будет работать до согласования с депутатами горДумы. Добрынин родился в 1985 году в Лисках. Окончил Воронежский архитектурно-строительный университет в 2011-м по специальности «водоснабжение и водоотведение», квалификация – инженер. Работал мастером бригады по устранению аварийных ситуаций в «Водоканале», а после стал мастером центральной диспетчерской службы в «РВК-Воронеж». В 2016-2019 годах вновь трудился в строительно-монтажных организациях города. Затем перешел в Фонд капитального ремонта. До назначения в мэрию работал в Единой дирекции капитального строительства и газификации.