Воронежские санитарные врачи рассказали, что будут делать с больными оспой обезьян

Контактов с обезьянами сейчас лучше избегать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежские санитарные врачи рассказали, как стараются не допустить прихода оспы обезьян в нашу область. А также о профилактике этого опасного заболевания.

Для начала специалисты Роспотребнадзора успокоили: не только в Воронежской области, но и вообще в России, по состоянию на 1 июня, не было случаев заболевания оспой обезьян. А чтобы в этом плане ничего не изменилось, на границах усилили санитарно-карантинный контроль. В пунктах пропуска российским туристам и иностранцам измеряют температуру, также от них требуют заполнить анкету. Получаемые сведения, по мнению санитарных врачей, позволяют свести до минимума риск завоза оспы обезьян.

Медики обязаны уточнять у людей, обращающихся с симптомами, схожими с этой опасной болезнью, при каких обстоятельствах у них начиналось недомогание и как оно протекало. В первую очередь внимание должны обращаться на захворавших туристов, с момента прибытия которых из-за границы прошло не более трех недель.

Если состояние человека и его информация о том, как он подхватил болезнь, вызывают серьезное опасение, что он заразился именно оспой обезьян, у него берут все необходимые анализы и изолируют в палаты-боксы инфекционных стационаров.

Санитарные врачи на данный момент оценивают риск завоза оспы обезьян как очень низкий. Вообще вероятность распространения этой болезни в России мала.

Тем не менее воронежцам, выезжающим за рубеж, необходимо соблюдать простые меры профилактики, чтобы не подхватить эту заразу. Надо мыть руки, использовать антисептики, соблюдать социальную дистанцию, носить медицинскую маску в закрытых помещениях, в целом вести здоровый образ жизни.

Для предотвращения передачи инфекции в районах, где зарегистрированы заболевания, необходимо исключить любой контакт с грызунами и приматами. А также не допускать прямые контакты с кровью и сырым мясом, обеспечивать тщательную термическую обработку продуктов животного происхождения перед тем, как их есть. Ну и, само собой разумеется, нужно избегать контактов с больными оспой обезьян.

Справка «КП»

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (сыпи на коже).

Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путем при длительном личном контакте. Инкубационный период длится от 7 до 19 дней. Начинается заболевание остро, внезапно, с повышения температуры тела, головных и мышечных болей, также вполне возможны головокружение, тошнота, рвота. Последующая динамика болезни сходна с симптомами натуральной оспы, чаще легкой и среднетяжелой формы.

Главным отличием оспы обезьян от оспы человека является наличие почти у 90% больных лимфаденита. На 3—4-й день болезни появляется сыпь, сначала на лице, затем на руках, потом охватывает туловище. Она начинается с появления пятна диаметром около 6-10 миллиметров, затем на этом месте образуется болячка, которая впоследствии превращается в везикулу (пузырек, заполненный прозрачным содержимым), затем образуется корочка, после которой остается рубец. Состояние больного в это время резко ухудшается, появляется тахикардия, учащается дыхание, снижается артериальное давление, потом человек, как правило, постепенно начинает чувствовать себя лучше. Также могут наблюдаться и легкие формы болезни, при которых общее состояние остается нормальным. Общая длительность заболевания обычно 2—3 недели (при острых случаях).

По данным открытых источников, в Великобритании в 2022 году зарегистрированы 56 заболеваний оспой обезьян, в Испании – 30, в Португалии – 23. В остальных странах есть единичные случаи.