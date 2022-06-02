ФосАгро открыла образовательный центр в Воронежском агроуниверситете. Фото: Ирина Шабанова

2 июня в корпусе Воронежского государственного аграрного университета имени Петра Первого торжественно открыли первый в регионе образовательный центр «ФосАгро». В современной брендированной аудитории студенты и аспиранты вуза будут познавать передовые агротехнологии и эффективное растениеводство. Ранее проект получил одобрение в Минсельхозе. Теперь он представлен и в Воронежской области.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, и. о. ректора ВГАУ Александр Агибалов, директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин, а также представители производства и научного сообщества региона, педагоги и студенты вуза.

Фото: Ирина Шабанова

В начале мероприятия представители агроуниверситета подчеркнули значимость события – в этом году старейшее высшее учебное заведение Воронежской области отмечает юбилей – 110 лет с его образования. И для большинства высокопоставленных гостей, приехавших на открытие в этот день, ВГАУ – альма-матер.

Например, для воронежского вице-премьера Виктора Логвинова. В своей приветственной речи он поздравил вуз с юбилеем и подчеркнул, что компания ФосАгро уже зарекомендовала себя, как надежный поставщик удобрений для региональных агрокомпаний, а теперь она еще и партнер университета в подготовке квалифицированных кадров для АПК нового типа.

– Год назад мы заключили соглашение, в рамках которого компания ФосАгро взяла на себя ответственность открыть этот образовательный Центр. И я рад, что они в срок организовали это. Сегодня открытие такой аудитории важно для студентов, поскольку они получают знания в учебном процессе напрямую от практиков и их потом будут применять, – подчеркнул Виктор Логвинов.

Университет не первый год сотрудничает с компанией, подтвердил и. о. ректора ВГАУ Александр Агибалов.

– Аудитория такого уровня – одна из лучших в нашем университете. Я хотел бы поблагодарить Минсельхоз РФ в лице заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова, нашего учредителя – департамент аграрной политики Воронежской области. Они приложили большие усилия для взаимодействия между аграрными вузами страны и передовыми высокотехнологичными компаниями, одной из которых является ФосАгро. Мы очень дорожим нашими партнерскими отношениями. ФосАгро сегодня – это мировой лидер в своей отрасли. И наше сотрудничество длится уже два года, и мы его наращиваем. Наши студенты, не только те, которые обучаются по профилю агрохимия, но и по другим подключаются к онлайн-лекциям, проводимым компанией, поскольку они разнонаправленные. Каждый приобретает для себя новые знания, – рассказал и. о. ректора.

Фото: Ирина Шабанова

Новый образовательный центр оснащен всем необходимым современным оборудованием для проведения занятий. Здесь будут транслироваться увлекательные лекции от профессиональных ведущих ученых-практиков России, в том числе и из цикла «ФосАгро: от руды до еды». А для того, чтобы процесс был живым и интересными, студенты могут воспользоваться учебными материалами, наглядными пособиями и образцами удобрений. Кстати, в будущем в Центре планируется ввести и программы повышения квалификации для специалистов воронежских предприятий.

Как отметил замруководителя департамента аграрной политики Воронежской области Александр Харьковский, студенты смогут «вживую оценить тот продукт, с которым они будут работать уже как профессионалы» и пожелал процветания компании и университету.

Затем руководитель кросс-функциональных проектов АО «Апатит» Павел Долгушкин вручил и. о. ректора ВГАУ Александру Агибалову символический ключ от образовательного центра.

И в завершение церемонии выступил по телемосту директор по маркетингу и развитию ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин:

– Этот проект в Воронеже – продолжение программы ФосАгро по сотрудничеству с аграрными университетами. Сейчас у нас уже 24 вуза-партнера. Взаимодействие с университетами является важной частью парадигмы ФосАгро «Школа – колледж/вуз – предприятие». За год нашими обучающими лекциями воспользовались уже более 7 тысяч человек. Открытие образовательных центров показывает, что наша компания серьезно относится к аграрному образованию, и считает повышение его качества необходимым условием обеспечения продовольственной безопасности.