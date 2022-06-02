Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочее совещание с региональными застройщиками

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Совещание с ведущими застройщиками региона состоялось сегодня под руководством губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Обсуждались целевые значения ввода многоквартирного жилья в регионе, новые условия ипотечного продукта с государственной поддержкой и перспективные площадки для строительства.

Заместитель губернатора области Константин Востриков проинформировал участников рабочей встречи, что на 2022 год паспортом федерального проекта «Жилье», входящим в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», для Липецкой области утверждено задание по вводу жилья в размере 1 млн 230 тысяч квадратных метров. «По предварительной оценке, в планах застройщиков ввести в этом году около 200 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Соответственно доля индивидуального жилья должна составить около 1 миллиона квадратных метров», – рассказал Константин Востриков. Он также отметил ряд факторов, в сегодняшней ситуации серьезно влияющих на ввод жилья.

«В этом году перед строителями стоят серьезные задачи, – подчеркнул Игорь Артамонов. – И, конечно же, их нужно выполнять. Здесь важна командная работа: застройщиков, руководителей муниципалитетов и ведомственных управлений. Кроме того, необходим жесткий контроль на всех этапах строительства. В отношении тех, кто не справляется со своей работой, мы будем принимать соответствующие решения».

При рассмотрении перспективных площадок для строительства индивидуального жилья и многоквартирных домов на совещании отмечалось, что комплексное развитие территорий ждет кварталы улиц Нестерова – Качалова, Ушинского – Франко, Радиаторная, Спиртзаводская. При этом для улиц Нестерова – Качалова уже готовится документация для проведения торгов на поиск застройщика, который взамен аварийного жилье возведет новое, по остальным ведутся торги на оценку территорий.

Особое внимание участники совещания уделили новым условиям ипотечного продукта с государственной поддержкой. Все меры такой поддержки не только сохраняются, но и расширяются. В частности, правительство РФ запустило пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Также решением Правительства РФ банковская ставка по программе «Льготная ипотека» снижена с 12 до 9%, при этом максимальная сумма банковского кредита осталась на прежнем уровне – по данной программе липчане могут получить до 6 млн рублей. Кроме того, АО «Россельхозбанк» возобновил выдачу ипотечных кредитов по «Сельской ипотеке». Ставка по ней составляет всего 3%, а размер выплаты варьируется от 3 до 6 млн рублей. «Это важные меры поддержки, которые сконцентрированы на помощи гражданам и в то же время поддерживают спрос на жилье и застройщиков», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.