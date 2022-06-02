ДСК получил высокую оценку за строительство в Воронеже дома для сотрудников МВД

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Церемония по предоставлению служебного жилья сотрудникам органов внутренних дел Воронежской области прошла 1 июня в торжественной обстановке при участии губернатора Александра Гусева, сенатора РФ Сергея Лукина и начальника ГУ МВД России по региону Михаила Бородина.

В рамках торжества руководители ДСК передали символический ключ начальнику ГУ МВД России по Воронежской области Михаилу Бородину. Затем были вручены почётные грамоты строителям, принимавшим участие в возведении данного дома.

На торжественном мероприятии губернатор Воронежской области Александр Гусев поблагодарил руководство МВД за заботу о сотрудниках, а строителей за работу: «Спасибо руководству МВД за настойчивость, благодаря которой такой объект появился, а строителям – за работу. На сегодняшний день для воронежского строительного рынка стоимость такого дома в 430 миллионов рублей, наверное, процентов на 40 ниже рынка. Поэтому огромное спасибо за такую большую работу», – сказал глава региона.

19-этажный монолитный жилой дом общей площадью более 13 тысяч квадратных метров был построен и сдан досрочно. Что, к слову, не отразилось на качестве. При строительстве и отделке внутренних помещений были использованы современные, качественные, экологически чистые и пожароустойчивые материалы. В подвале дома предусмотрены помещения укрытия ГО, а на крыше – собственная блочно-модульная котельная. На придомовой территории выполнено озеленение на площади более 2,4 тыс. кв. м и комплексное благоустройство на 3,6 тыс. кв. м. Здесь обустроены спортивная и детская площадки, скамейки и беседки для отдыха.

Этот дом стал отличным стартом для дальнейшей реализации внутренней политики государства по части соцгарантий для работников МВД, выразил уверенность сенатор РФ Сергей Лукин: «Забота о сотрудниках органов внутренних дел, обеспечение их жильем, сегодня в приоритете у государства. В декабре 2021 года президент подписал федеральный закон о социальных льготах для работников МВД, который устанавливает гарантии по предоставлению им служебного жилья, независимо от статуса, выслуги лет и других обстоятельств. В дальнейшем им дают сертификаты на приобретение постоянного жилья. А для тех, кто отслужил в структуре МВД 25 лет и более, гарантируется получение жилья на постоянной основе. Дом, который сегодня был передан МВД, наглядно демонстрирует, что закон начал реализовываться!» – подчеркнул парламентарий.

«Постоянное место жительства – безусловное подспорье для хорошей службы, – отметил начальник главного управления МВД России по Воронежской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин. – Каждый сотрудник должен иметь жилье. Тогда и служба у него будет по-другому протекать, и будет думать об увеличении семьи».

Дом был построен ДСК специально по заказу ГУ МВД РФ по Воронежской области. Все 170 квартир новостройки на улице Южно-Моравская заселят семьи тех, кто стоит на страже закона и правопорядка. Например, семья Дмитрия Калугина, в гостях у которой, с целью оценить жилье изнутри, побывали высокие гости.

В структуре МВД Дмитрий Калугин трудится уже 6 лет, в данный момент – в должности инструктора отдела по работе с личным составом полка ППС полиции УМВД России по г. Воронежу. Он добивается успехов и в службе, и в спорте – имеет разряд мастера спорта России по универсальному бою. Семья Калугиных растет, – недавно они подарили четырехлетнему сынишке сестренку. Тогда, признается жена Наталья, и почувствовали, насколько важен размер жилой площади. Вместе супруги уже более семи лет и новые условия проживания им есть с чем сравнить: «Жили в однокомнатной квартире, места мало, для детей маленьких тяжело, – вспоминает Наталья Калугина. – Здесь намного лучше, простора больше – 80 квадратных метров! Здесь дети играют, бегают, ползают. Неделю живем и только радуемся!».

Алина Исакова