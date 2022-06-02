Зарезал, расчленил, сжег: какие кровавые убийства происходили в Воронежской области

Всем сестрам по серьгам: преступники отбывают наказания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детективный жанр прочно занял свое место на экранах телевизоров. Криминальные истории привлекают, прежде всего, захватывающим сюжетом, упорными поисками злоумышленника и успешным раскрытием дела. При этом зрительский интерес вызывают громкие уголовные дела, основанные на подлинных событиях. Мы решили вспомнить о самых кровавых убийствах, наводивших ужас на Воронежскую область за последние несколько лет. Эти криминальные драмы вполне могли бы лечь в основу сценария.

РАСПРАВИЛСЯ В МАШИНЕ, А ТРУП УТОПИЛ

Одним из таких стало убийство в 2018 году 42-летнего предпринимателя из Россоши. Мужчину нашли в реке Черная Калитва с тремя десятками ножевых ранений. После расправы труп завернули в ковер и утопили.

Фотографу-игроману не удалось избежать наказания Фото: Из архива "КП"

С просьбой о поисках к правоохранителям обратилась мать бизнесмена, когда сын перестал выходить на связь. Оказалось, что также пропал его новый автомобиль BMW X6 и около двух миллионов рублей, которые мужчина снял с банковского счета.

Убийцу нашли. Он оказался простым россошанским фотографом, который оказался игроманом и задолжал к тому времени всем, кому не лень. Торги на онлайн-бирже требовали вложений.

Следователи управления СКР по Воронежской области возбудили дело об убийстве и установили, что у иномарки появился новый владелец, проживавший в Воронеже. Причем приобрел он ее за цену в три раза ниже рыночной. Этот человек и вывел на след Александра М., который даже предъявил генеральную доверенность на распоряжение имуществом бизнесмена.

Фотограф признался в содеянном и рассказал, как расправился с предпринимателем после ссоры в машине. Из-за денег: сначала бизнесмен согласился на фотосессию, а потом отказался. Тогда оппонент зверски зарезал его в салоне автомобиля, затем привез тело на берег реки, там пытался безуспешно сжечь труп, а затем утопил.

Фотограф получил 13 лет колонии строго режима.

ДОЧЬ ЗАРЕЗАЛА, А СЫНА ЗАДУШИЛА

26 февраля 2021-го в квартире одной из многоэтажек в микрорайоне Тенистый женщина зарезала 22-летнюю дочь и задушила 8-летнего сына. После этого она свела счеты с жизнью. Тела 43-летней жены и детей обнаружил глава семейства, вернувшийся домой с работы.

Следователям приходилось распутывать витиеватые схемы Фото: Из архива "КП"

Девушка училась на бухгалтера, сын ходил в школу. Семья считалась благополучной. По словам соседей, из квартиры никогда не доносилось громких скандалов. Разговаривала женщина очень тихим голосом, практически шепотом. И вообще, как вспоминали соседи, была слегка заторможенная. Только иногда жаловалась на финансовые трудности. В последнее время увлеклась религией, но прихожанкой не стала.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Но судить уже было некого.

ДРУГ СЕМЬИ ЗАКАЗАЛ КИЛЛЕРА

Всколыхнуло Россию и убийство 23-летнего сына армянского бизнесмена в Рамонском районе. Воронежской области. Оно стало нелепой случайностью: киллер должен был выстрелить в предпринимателя.

Брат "Феликс" не пощадил семью Фото: Ирина ШАБАНОВА

Заказчиком убийства оказался близкий друг семьи, его называли «брат Феликс». А организовал расправу он из-за долга в 2 миллиона рублей, которые не хотел возвращать.

Трагедия произошла рано утром 24 февраля. Тогда 61-летний киллер приехал на микроавтобусе к даче 56-летнего бизнесмена. Он ждал, пока мужчина выйдет, чтобы выполнить заказ.

Увидев выезжающий с территории дома автомобиль Nissan, исполнитель открыл огонь из пистолета. Выстрелил не менее шести раз. Вот только за рулем оказалась не его цель, а парень, который одолжил машину отца. Пули повредили сердце, и молодой человек умер мгновенно.

Чтобы его не вычислили, «друг семьи» придумал витиеватую схему. От киллера до заказчика в ней участвовал ряд посредников. Вычислить удалось всех. Из этой компании только один смог избежать правосудия - криминальный авторитет Марат из Армении. Он объявлен в федеральный розыск.

Киллер получил 13 лет колонии, а «брат Феликс» - 52-летний Варужан И. - 19 лет.

ПРОФЕССОРА РАСТВОРИЛИ В КИСЛОТЕ

Аспирант ВГУ Дмитрий Быковский и 30-летний компьютерщик Александр Харламов сейчас отбывают наказание в колонии. Первый получил 21,5 года лишения свободы, второй за сотрудничество со следствием - 19,5. Они вдвоем жестоко расправились с профессором химического факультета ВГУ Вячеславом Кузнецовым.

"Расчленители" в судебном процессе стали винить друг друга Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ученый пропал весной 2020 года при весьма странных обстоятельствах. Силовики во время обыска спустя четыре месяца нашли его расчлененное тело в двух контейнерах с кислотой на балконе одной из многоэтажек. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». За что мог поплатиться преподаватель? Позже стало известно, что поживиться накоплениями профессора решили аспирант и его приятель.

Они расправились с ученым в ночь на 5 марта в его квартире на улице Красноармейской. Профессор сам открыл дверь и впустил их. Нападавшие схватили жертву, прижали к лицу платок с хлороформом, связали, чтобы не дергался. А когда мужчина умер от острого отравления и перелома подъязычной кости, «вывели» из дома, как пьяного, перевезли в съемную квартиру и там в ванной расчленили. Когда пошел запах, перевезли в другую квартиру и «замариновали» в кислоте. Себе же присвоили около 2 млн рублей, которые профессор накопил «на старость».

ЖЕНУ СЖЕГ ЗАЖИВО

Не помогли присяжные заседатели - 40-летний воронежец Дмитрий Д. получил 17 лет «строгого». В июне 2019 года он зверски расправился с бывшей женой.

Экс-супруги и их маленькая дочка после развода продолжали жить вместе. В тот день мужчина изрядно выпил и поссорился с женщиной. Во время конфликта он схватил канистру бензина, облил бывшую жену и… поджег!

Охваченная пламенем, как факел, она выбежала на улицу, чтобы потушить огонь. Соседи вызвали скорую и пожарных, однако медики не смогли спасти женщину - жертва скончалась от страшных ожогов. Спасателям также пришлось тушить загоревшийся дом.

Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом (п. «д», «е» ч.2 ст.105 УК РФ), рассмотрел суд присяжных. Несмотря на просьбы Дмитрия Д. оправдать его, заседатели признали мужчину виновным.

ИТОГ ССОРЫ В КАФЕ: НОЖОМ - В СЕРДЦЕ

Не так давно бизнесмен Эдуард Ельшин, которого в 2016-м осудили на 12 лет за жуткое убийство у кафе IL Tokyo в центре Воронежа, безуспешно пытался выйти из колонии по УДО. Областной суд оставил приговор без изменения, хотя защита просила о замене наказания на принудительные работы.

Суд неминуем Фото: Ирина ШАБАНОВА

Громкое убийство произошло 15 ноября 2014 года. История получила огласку после того, как в сеть попала запись, где виден момент расправы Эдуарда Ельшина с посетителем кафе Дмитрием Кривошеевым.

Как установило следствие, в ту ночь осужденный был сильно пьян, курил в заведении, приставал к девушкам. И ему не понравилось замечание, которое сделал Кривошеев.

Ссора вроде была пустяковая. Но Ельшин решил отомстить обидчику. Он даже взял такси и съездил домой за ножом, а затем подождал Дмитрия у кафе. Напал, когда оппонент вышел. Итог - несколько ножевых ранений, одно из них - в сердце. После этого Ельшин скрылся. Через несколько дней его задержали на даче у знакомых в Масловке.

Интересно, как бизнесмен сражался, чтобы избежать правосудия. Из СИЗО его отпустили под домашний арест. Это объяснили плохим состоянием здоровья матери обвиняемого. Решение суда тогда вызвало бурю недовольства горожан: люди даже выходили на митинг у кинотеатра «Пролетарий».

10 июня 2016-го Центральный райсуд вынес Ельшину приговор: он получил 12 лет строгого режима. Из срока вычли время нахождения в тюрьме и домашний арест - в колонии Эдуард должен был провести около десяти лет. Его арестовали в зале суда.

БОКСЕР ВЫСТРЕЛИЛ В БОРЦА ИЗ ОБРЕЗА

16 лет воронежец Роман Топчиев ждал, когда за ним придут следователи. После этого дело было завершено и его приговорили к 9,5 года лишения свободы за преступление «прошлых лет».

В апреле 2003-го в Воронеже был убит 24-летний динамовец, чемпион по вольной борьбе Герман Разгоняев. Трагедия произошла из-за ссоры в ночном клубе между двумя молодыми людьми, которые позже решили выяснить отношения на пустыре за городом.

Оппонентом погибшего был боксер Роман Топчиев. Он решил не рисковать - прихватил с собой обрез и выстрелил из него в пришедшего на встречу Разгоняева. После чего скрылся, был объявлен в федеральный розыск.

Найти его оказалось не так просто. Он жил в Подмосковье по поддельным документам, причем украинским. Успел обзавестись семьей, воспитывал двоих детей. Следователь нашла закономерность: мама Романа Топчиева часто ездит в Москву. Так, по цепочке, удалось выследить преступника.

Когда он увидел правоохранителей, то сказал: «Спасибо, что вы меня нашли. Каждый день сидишь, смотришь и думаешь: когда за мной придут?».