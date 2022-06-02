Сенатор Сергей Лукин провел прием граждан по вопросам материнства и детства

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«Вопросы, рассмотренные в ходе сегодняшней встречи, касались самых различных аспектов темы детства – от оказания помощи в лечении и реабилитации, до создания условий для содержательного проведения детского досуга», - отметил Сергей Лукин.

Так, с насущными проблемами обратились к сенатору родители детей, борющихся с тяжелыми врожденными заболеваниями.

Надежда Оберемок, жительница Ольховатского района Воронежской области, отчаялась справиться с бюрократическими сложностями самостоятельно. Вот что она рассказала:

«Однажды Сергей Николаевич уже помог нам, благодаря ему мы получили лекарства, жизненно необходимые моей дочке Кате. И не на один месяц, а на целых полгода. Теперь у нас возникли трудности с оформлением медицинских документов, которые нужны для получения бесплатной медицинской реабилитации и проезда к месту лечения в другой регион. Я не могу получить ни справку установленной формы, ни аргументированного письменного отказа, хотя претендую только на то, что положено моему ребенку-инвалиду по закону. Обращалась и в районную больницу, и в Воронеж, но результата нет. Писала в Минздрав, ответ мне не пришел. И потому попросила сенатора разобраться в ситуации – это моя последняя надежда найти справедливость».

Сергей Лукин заявил, что предпримет все необходимые действия.

«Несмотря на то, что государство определило формы социальной поддержки семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья, все равно возникают вопросы, по которым приходится вмешиваться. Система законов отработана, но, к сожалению, люди сталкиваются с непредвиденными сложностями как на местном, так и на федеральном уровне, - сказал он. - В данном случае обращение в Министерство здравоохранения осталось без ответа. Родителям не разъяснены положения, в которых они твердо уверены».

По словам сенатора, мамы таких детей сегодня имеют очень основательные познания в области законодательства, и когда сталкиваются с несправедливостью, конечно, они возмущены.

«На личный прием люди приходят со своими бедами. Разумеется, мы включаемся в работу, оказываем не только консультационную помощь, но и осуществляем взаимодействие с руководством департамента здравоохранения, служб социальной поддержки, профильных министерств и ведомств. Это наша задача. Человеку, который обратился за содействием, мы обязательно должны на законных основаниях оказать помощь», - подчеркнул Сергей Лукин.

Регулярно получает поддержку сенатора и маленькая Кира Пулинская из Воронежа. Неоднократно он выделял средства на лечение и специализированную реабилитацию девочки.

Ее мама Татьяна Яковлева поделилась с Сергеем Лукиным своими заботами. Длительное восстановление после недавней операции дается девочке непросто, а начало летнего сезона принесет дополнительные сложности. С наступлением жары состояние Киры заметно ухудшается. Ее мама обратилась к Сергею Лукину с просьбой установить кондиционер.

Сенатор заверил, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

Татьяна Яковлева не скрывала эмоций: «Я очень благодарна Сергею Николаевичу за внимательное отношение. Когда знаешь, что не останешься со своей бедой один на один, это дает силы жить и бороться дальше. Даже настроение и самочувствие сразу другое!»

В ходе приема сенатор также проинформировал заявительниц о том, что Постановлением Правительства от 9 апреля 2022 № 630 предусмотрена новая выплата на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. Если в семье несколько детей в возрасте от 8 до 17 лет, то пособие выплачивается на каждого ребенка. Оно предназначено для семей, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, а родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия. Ежемесячная выплата назначается в размере 50% от прожиточного минимума для детей в регионе.

Заведующая Центральной городской библиотекой имени Маршака заслуженный работник культуры РСФСР Нина Кавнатская пришла на прием, чтобы поблагодарить сенатора за участие в организации «Библионочи» - всероссийской акции, состоявшейся на прошлой неделе. Сенатор предоставил призы и подарки для победителей конкурсов.

«Библионочь – мероприятие, которое традиционно пользуется у наших читателей большой популярностью. Но в этом году число гостей библиотеки имени Маршака превзошло все ожидания. Нас посетило 425 человек – детей и их родителей», - рассказала Нина Григорьевна. Она посетовала на то, что финальный этап ремонта библиотеки еще не начался.

Приглашенный для участия в приеме руководитель Центральной библиотечной системы Воронежа Антон Золототрубов пояснил, что аукцион проводился буквально несколько дней назад, однако ни один подрядчик не принял в нем участия. Торги объявлены заново, прием заявок будет идти до 7 июня.

Сергей Лукин держит на личном контроле ремонт библиотеки. Он указал на то, что необходимо проанализировать причины невыхода подрядчиков на торги, а также изучить смету заявленного контракта на предмет соответствия текущей стоимости отделочных материалов, стремительно дорожавших в последнее время. Сенатор заверил Нину Кавнатскую, что в 2022 году ремонт будет полностью завершен и пообещал помочь с обновлением библиотечного оборудования.

Кроме того, в рамках приема был рассмотрен ряд письменных обращений граждан.

Ольга Вороновская