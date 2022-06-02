Последние новости Воронежа на 2 июня 2022 года: изменение платы в детсадах, погибший на Украине воронежец и вандализм в парке

Неизвестные спилили деревья в воронежском сквере. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Еще один воронежец погиб в ходе спецоперации на Украине. Сергей Кузнецов был смертельно ранен под Харьковом. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале. Сергей вместе с братом Алексеем отправились на Украину добровольцами. Ранее стало известно о гибели старшины из Нововоронежа Артема Полупанова. Его ранило под украинским городом Изюм в начале мая.

Родительскую плату за детсады в Воронеже перевели с ежедневной на ежемесячную. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодежной политики. До сих пор плата определялась, исходя из стоимости одного дня, который ребенок провел в детском саду. Итоговая цена за месяц складывалась из общего количества дней. Теперь же начнет действовать фиксированная плата за месяц:

- 3335 рублей для ребенка, посещающего группу полного дня (12-часового пребывания);

- 2505 рублей для малыша, занимающегося в группе сокращенного дня (8-10 часов);

- 3509 рублей - за круглосуточное пребывание;

- 841 рубль за группу, где ребенок находится не более 5 часов в день.

Итоговую сумму определят на основе количества рабочих дней в месяце, а также числа дней, в которые ребенок посещал детсад.

Неизвестные спилили деревья в воронежском сквере. Растения высадили в мае в рамках празднования 100-летия пионерской организации. В общей сложности тогда посадили 15 деревьев: восемь лип, семь рябин и еще 20 кустов сирени. О том, что часть уничтожили, экологам сообщили горожане. Сейчас они готовят соответствующее обращение в полицию. За уничтожение зеленых насаждений нарушителям грозит до двух лет лишения свободы со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, их могут привлечь и за вандализм.

В Воронеже на два дня ограничат парковку на территории Центрального парка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничения начнут действовать с 21.00 пятницы 3 июня и продлятся сутки - до 21.00 субботы 4 июня. Кроме того, на территорию закроют въезд для автомобилей в период с 8.00 до 21.00 субботы. Эта мера вводится на время проведения V Губернского фестиваля «Воронеж фольклорный». Мероприятие приурочено к 350-летнию со дня рождения Петра I.