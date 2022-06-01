45 воронежских ребят побывали в День защиты детей на Красной площади

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День защиты детей 45 воронежских ребят отметят в Москве. Традиционно 1 июня Воронежское отделение Российского детского фонда при поддержке Воронежской областной Думы и правительства региона организует экскурсию в столицу. В делегацию вошли одаренные дети, победители различных олимпиад и спортивных соревнований, творческих конкурсов, а также дети из семей воронежских военнослужащих, участвующих в спецоперации.

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Накануне поездки для ребят была организована экскурсионная программа в Воронеже, приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Дети посетили музей «Петровские корабли», корабль-музей «Гото Предестинация», Успенскую адмиралтейскую церковь и Благовещенский собор. На Адмиралтейской площади с ребятами пообщались председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов, который также возглавляет попечительский совет регионального отделения Российского детского фонда и председатель Воронежского областного отделения Российского детского фонда Марина Севергина.

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- Многие ребята впервые посетят город-герой Москву. Увидят Красную площадь, побывают в Большом театре, Историческом музее. Сегодня ребята узнали много интересного об истории страны, в Историческом музее ребят также ждет тематическая экскурсия, посвященная правлению Петра Первого, — рассказал Владимир Нетёсов.

К Международному Дню защиты детей также приурочили проведение тематической недели приемов граждан по вопросам материнства и детства, в которой принимают активное участие депутаты регионального парламента. С 30 мая по 3 июня депутаты Воронежской областной Думы общаются с избирателями на базе общественной приемной «Единой России».

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Воронежская областная Дума уже почти 20 лет тесно сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь детям, нуждающимся во внимании и заботе. Среди традиционных ежегодных совместных мероприятий фонда и Воронежской облдумы — организация поездки в Москву на празднование международного Дня защиты детей для одаренных детей, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов; проведение акции «Собери ребенка в школу», в ходе которой депутаты Воронежской областной Думы совместно с региональным отделением детского фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы со всеми необходимыми принадлежностями для школы.