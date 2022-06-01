Депутаты Воронежской городской Думы приняли решение об увеличении финансирования покупки аварийного жилья

пресс-служба Воронежской городской Думы

На заседании Воронежской городской Думы депутаты приняли важное решение по закупке квартир по программе переселения граждан из аварийного жилья. Народные избранники согласовали увеличение стоимости одного квадратного метра: для однокомнатных – не более 86 тысяч рублей, для двух-трех-, четырехкомнатных – не более 74 тысяч рублей.

На данный момент идет реализация четвертого этапа программы. Для ее своевременного выполнения нужно купить девять однокомнатных квартир для расселения аварийного дома № 4 по улице Электросигнальной.

пресс-служба Воронежской городской Думы

В начале марта решением городской Думы уже увеличивали стоимость одного квадратного метра для покупаемых квартир: для одно-, двухкомнатных – не более 74 тысяч рублей, для трех-, четырехкомнатных – не более 64 тысяч рублей. Но этого оказалось недостаточно – на рынке недвижимости цены снова выросли. Удалось выкупить только пять из необходимых 14 квартир. Недавние торги на еще девять признаны несостоявшимися – никто из строителей на участие в аукционе заявки не подал. Аналитики городской администрации изучили рынок и выяснили, что стоимость одного квадратного метра в Воронеже теперь в среднем составляет от 73,7 до 88,9 тысяч рублей. Поэтому и был подготовлен проект решения с актуальными на сегодняшний день ценами на жилье.

Большая часть расходов на превышение стоимости одного квадратного метра на расселяемую площадь (3,62 млн рублей) оплатят за счет муниципального бюджета, еще 700 тысяч выделят из бюджета Воронежской области,

– Если сейчас купят девять квартир, то часть программы будет выполнена в срок, и полностью будут расселены дома, признанные непригодными для жилья до 2017 года, – отметил председатель комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям городского парламента, депутат Андрей Соболев. – Сейчас с Фондом реформирования ЖКХ решается вопрос начать в следующем году расселять аварийные дома, признанные таковыми по состоянию на 1 января 2021 года. Воронеж – один из лидеров среди городов страны, который с двухлетним опережением выполнил свою программу.

Депутаты также одобрили внесение изменения в 370-е решение горДумы «О бюджете городского округа город Воронеж на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В его проекте предлагали уточнить размер и условия авансирования муниципальных контрактов.

До 100 процентов суммы муниципального договора теперь разрешат оплачивать сразу на оказание услуг связи, подписку на печатные издания и их приобретение, обучение на курсах повышения квалификации, покупку авиа- и железнодорожных билетов, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

пресс-служба Воронежской городской Думы

– Это были организационные изменения, – сообщил Андрей Соболев. – На сегодняшний день есть сложности в исполнении государственных муниципальных контрактов в части авансирования некоторых видов работ. Теперь это допускается при осуществлении казначейского сопровождения от 50 до 90%, без сопровождения – до 50%. Я считаю, что это существенная поддержка. Доступность банковских кредитов для подрядных организаций практически нулевая. А это решение даст возможность заплатить им аванс и более оперативно осуществлять выполнение строительно-монтажных работ. Таким образом, мы не сорвем график по строительству социально-значимых объектов.

Кроме того, решением горДумы были утверждены кандидатуры депутатов Николая Коржова и Александра Сысоева для включения в состав рабочей группы для рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений на передачу подземных пешеходных переходов. Работа этой комиссии направлена на приведение городских объектов в порядок за счет привлечения инвесторов, развития муниципально-частного партнерства.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил депутатам, что в июне планируются второй этап торгов по Остужевской развязке. Предварительная стоимость работ 1,7 млрд. рублей. Сейчас сметную стоимость работ уточняют. Мэр также сообщил, что подана заявка в размере 1,5 млрд рублей на привлечение бюджетного кредита. В случае ее успеха городская администрация сможет заместить все коммерческие кредиты. Только на оплате процентов можно будет сэкономить 800 миллионов рублей.

Также Вадим Кстенин призвал депутатов активно включаться в работу по контролю за асфальтированием, которое сейчас идет в частном секторе.

- Что не так, сразу сигнальте, чтобы сделать так, как необходимо жителям, - подчеркнул мэр.

Депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь задал два актуальных вопроса. Первый касался ужасающего состояния аварийных домов в переулке Советский и сроков расселения жителей. Вадим Кстенин сообщил, что разработан механизм комплексного развития территорий, который предполагает концепцию застройки, мастер-план. И по этой программе уже отобраны несколько пилотных проектов, в число которых вошли проекты по переулку Советский, улице Солнечной и другим улицам. В ближайшее время запланированы торги, есть потенциальные инвесторы.

Заместитель председателя городской Думы Олег Черкасов предложил мэрии предоставить информацию по планируемому комплексному развитию территорий, так как депутаты сообщили о необходимости получения этих сведений для жителей аварийных домов, расположенных на территории их округов.

пресс-служба Воронежской городской Думы

Также Артем Рымарь в связи с многочисленными публикациями в СМИ о неудовлетворительном содержании животных в частных зоопарках Воронежа предложил сделать мониторинг таких учреждений и посвятить этой теме заседание профильной комиссии по экологии. Олег Черкасов поддержал коллегу, предложив также направить в случае необходимости запросы в Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

А руководитель фракции «Единая России» в Воронежской городской Думы Роман Жогов предложил депутатам обсудить формат помощи, которую народные избранники могут оказать курируемым Воронежской областью в целях восстановления нормальной жизни трем районам ЛНР. А затем предоставить предложения во фракцию.

Олег КУЗНЕЦОВ