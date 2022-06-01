На пруду охладителе Нововоронежской АЭС при участии атомщиков прошел масштабный рыболовный детский фестиваль «Веселый поплавок»

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117 ребят в возраст от 4 до 17 лет приняли участие в этом мероприятии. Вместе с родителями, пришедшими поддержать детей, рыбалка собрала около 200 человек.

Более километра береговой линии пруда-охладителя Нововоронежской АЭС стали местом рыболовных соревнований. Юные рыбаки состязались в трех возрастных группах: до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Тихая охота проходила на тиляпию – рыбу семейства цихлид, проживающую в пруду охладителе Нововоронежской АЭС. Редкий тропический вид рыбы появился в водоеме в результате зарыбления, периодически проводимого атомной станцией. Это мероприятие преследует как природоохранные, так и технологические цели. В теплых водах пруда охладителя происходит интенсивный рост водной растительности и размножение моллюсков, что отрицательно влияет на работу водозаборных насосов АЭС. В результате зарыбления сокращается зарастание водоема, снижается количество фитопланктона и улучшается качество воды.

«Детский рыболовный фестиваль проводится уже второй раз, и по количеству участников он становится многочисленнее. Надеюсь, что он будет традиционным. Его поддерживает администрация и многие организации и предприниматели города Нововоронеж. Семейные состязания – это не только отличный повод собраться всей семьей после рабочей недели, но и провести это время на свежем воздухе, с пользой для здоровья. Да, и на ужин можно наловить рыбы, что тоже очень важно», – прокомментировал Игорь Величко, работник Нововоронежской АЭС, организовавший состязание.

Справка:

Пруд-охладитель – водный объект искусственного происхождения, предназначенный для охлаждения воды в системах технического водоснабжения энергоблока №5 Нововоронежской АЭС. Средняя глубина водоема – 6,5 м, площадь водного зеркала – 4,9 км2, объем воды – 32*106 м3, максимальная длина – 3500 м, максимальная ширина – 1900 м.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.