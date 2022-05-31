Чтобы ребенок видел мир четко и во всех красках

Специалисты сошлись во мнении, что приостановить прогрессивное развитие миопии у детей реально

Об этом говорили участники круглого стола в Воронежском Доме журналистов 30 мая. Спикерами выступили главный внештатный специалист офтальмолог департамента здравоохранения региона Тамара Голева, заместитель главного врача БУЗ ВО «ВОКОБ» Ольга Сломова, руководитель оптической группы «Точка зрения» Станислав Слаутинский, главный врач компании «Точка зрения» Юлия Хаванская, директор МБОУ СОШ №9 Юрий Белов, офтальмолог, к.м.н, медицинский консультант Essilor-Луйс-Оптика Рано Ибрагимова, директор по образовательной и профессиональной поддержке Essilor-Луйс-Оптика Владимир Золотарев и блогер Валерия Робустова.

ЗАБОЛЕВАНИЕ СИЛЬНО «ПОМОЛОДЕЛО»

Дискуссия была посвящена теме «Проблемы детской близорукости: новые технологии и методы решения». Организатором мероприятия выступил областной Дом журналистов и Гильдия аналитических журналистов.

Детская миопия (близорукость) за последние годы сильно «помолодела». Если раньше с «минус один» на прием к офтальмологам приводили школьников старше десяти лет, то сейчас есть случаи, когда с «минус пять» приходят уже с пятилетними. И хотя это единичные случаи, относится к ним безразлично не стоит, уверены врачи. Опасность в том, что прогрессирующую близорукость тяжело сдерживать. И чем раньше начать лечение, тем проще избежать проблем со зрением в будущем. А если не заниматься этим вопросом, то это может привести к последствиям во взрослом возрасте.

Главный внештатный специалист офтальмолог департамента здравоохранения региона Тамара Голева

— Проблема снижения зрения у детей, к сожалению, становится все актуальней в последние годы. Это связано с тем, что зрительные нагрузки теперь все более и более не соответствуют генетически заложенной возможности зрительного аппарата. Об этом говорит статистика по Воронежской области по итогам 2021 года. В регионе было выявлено 9,6% детей со сниженным зрением в возрасте 6 лет,15,8% – 10-летних, 22,1% – 17-летних. Причем миопия встречается чаще у городских детей, чем сельских, — рассказала Тамара Голева.

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОЙ БЛИЗОРУКОСТИ

У близорукости несколько причин.

Заместитель главного врача БУЗ ВО «ВОКОБ» Ольга Сломова

Их назвала заместитель главного врача БУЗ ВО «ВОКОБ» Ольга Сломова. Одна из них – это наследственность. Если у одного или обоих родителей она есть, то высока вероятность, что она будет и у ребенка. Далее – врожденная близорукость, которая проявляется в первый год жизни. Бывает, например, у недоношенных детей. И приобретенная, для развития которой множество причин.

Физиологические, когда слишком быстро растет глазное яблоко ребенка;

Повышенные нагрузки, нет чередования режима труда и отдыха, гимнастики для глаз;

Редкие прогулки. На свежем воздухе нужно находится не менее 2,5 часов в день, поскольку глаза должны «смотреть вдаль»;

Ну и самый главный враг –бесконтрольная любовь к телевизору, видеоиграм на телефоне или гаджетам.

– Сегодня многие дети играют в видеоигры с помощью мобильного телефона, а это очень сильно влияет на зрение, поскольку их производят для больших экранов и ребенку приходится напрягать глаза, не выпускают гаджет из рук и на переменах, что тоже усугубляет ситуацию, – подчеркнул директор школы № 9 Юрий Белов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗВИТИЕ МИОПИИ

Прививки от близорукости нет. Но важно выявить заболевание на ранней стадии, внимательнее следить за ребенком, поскольку маленькие дети порой не могут сказать родителям о плохом зрении. Первый «звоночек», если он прищуривается, когда смотрит вдаль.

Главный врач компании «Точка зрения» Юлия Хаванская

– Пробелов во врачебном контроле за миопией быть не должно, – уверена главный врач компании «Точка зрения» Юлия Хаванская, – на приемах мы сталкиваемся с тем, что приводят детей, у которых уже «минус четыре». Мама говорит: «Как же так, ведь он хорошо видит, вот же, читает». Да, ребенок видит вблизи, а вдаль нет. Поэтому зрение надо проверять регулярно, не реже одного раза в год.

ЗАТОРМОЗИТЬ БОЛЕЗНЬ

Полностью избавиться от начавшейся близорукости нельзя:«минус три» уже не станет снова «минус один». Но на круглом столе специалисты сошлись во мнении, что приостановить прогрессивное развитие у детей реально. Для этого необходимо коррекционное лечение. Офтальмологи его определяют для каждого ребенка индивидуально, поэтому важно посещение специалиста в клинике не реже одного раза в год.

Руководитель оптической группы «Точка зрения» Станислав Слаутинский

– Для каждого человека важно качество жизни, его будущее, а для ребенка – тем более. Задача – задержать развитие близорукости, чтобы к десятому классу не было у ребят «минус семь» или «минус восемь», – акцентировал внимание руководитель оптической группы «Точка зрения», офицер запаса Станислав Слаутинский. – Например, в армию, полицию, прокуратуру не берут тех, у кого выше «минус шесть». Ребята хотят, а их взять не могут. Поэтому помимо «глазной гигиены» нужно научиться управлять близорукостью, причем с раннего возраста, пока глаз ребенка растет и изменяется.

ОЧКИ ОЧКАМ РОЗНЬ

Для этого эксперты рекомендуют не только процедуры физического, медикаментозного воздействия, но и оптического. И если возникла такая необходимость, то подбирать очки нужно вместе с грамотным специалистом.

1 июня, в День защиты детей, в Воронеже откроется первый «Центр контроля миопии». Пройти обследование можно будет по адресу ул.Загоровского, д. 1. Здесь квалифицированные оптометристы не только установят степень близорукости, но и подберут подходящие линзы для очков.

Кстати, существуют специальные линзы, замедляющие прогрессирование миопии у детей. Их представила офтальмолог, к. м. н, медицинский консультант Essilor-Луйс-Оптика Рано Ибрагимова. Линзы для очков Stellest от международной компании Essilor появились в России два года назад и уже их оценили 20 тысяч детей.

Офтальмолог, к. м. н, медицинский консультант Essilor-Луйс-Оптика Рано Ибрагимова

– Они не отличаются от обычных очков, но их главное преимущество – мощный эффект, который достигается благодаря специальной технологии– «созвездию» из невидимых микролинз, создающих перед сетчаткой объемный сдерживающий сигнал. Они дают сигнал глазу не растягиваться и не расти, – подытожила Рано Ибрагимова.

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Ирина Шабанова