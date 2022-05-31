Глава региона Игорь Артамонов провел рабочую встречу с Александром Шакутиным

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провел рабочую встречу с председателем Совета директоров крупнейшего белорусского холдинга «АМКОДОР» Александром Шакутиным. Предприятие с 95-летней историей имеет 21 завод в Республике Беларусь и СНГ, выпускает строительную, коммунальную, сельскохозяйственную и другую технику.

Обсуждая возможности эффективного взаимодействия, Игорь Артамонов заявил, что Липецкая область даже на фоне беспрецедентных экономических санкций стремится активно расширять деловые контакты, выстраивать новые логистические цепочки и осваивать перспективные рынки сбыта. «Заинтересованный диалог помогает более тесному взаимодействию Липецкой области и Республики Беларусь в самых разных сферах, – считает Игорь Артамонов. – Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на деловое сообщество, которое является двигателем интеграционных процессов. Уверен, что наше взаимодействие будет еще более эффективным. У нас много общих интересов, и мы будем реализовывать их в жизнь».

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Заместитель руководителя области Сергей Курбатов представил гостям из Республики Беларусь инвестиционный и экономический потенциал региона. В свою очередь Александр Шакутин отметил широкие перспективы сотрудничества с Липецкой областью, подчеркнув востребованность продукции холдинга «АМКОДОР». «Между Россией и Республикой Беларусь на протяжении многих лет существует устойчивое торгово-экономическое, инвестиционное и культурное сотрудничество. Надеюсь, что «АМКОДОР» станет еще одним надежным партнером Липецкой области», – сказал Александр Шакутин. Программа рабочего визита представителей белорусского холдинга включает посещение ОЭЗ «Липецк» и знакомство с работающими здесь предприятиями, а также поездку в Елец.

Как сообщили в управлении инвестиций и инноваций Липецкой области, Белоруссия входит в пятерку крупнейших деловых партнеров региона. В 2021-м внешнеторговый оборот Липецкой области с Республикой Беларусь составил 275,6 млн долларов. Экспорт Липецкой области в Белоруссию за 12 месяцев прошлого года увеличился на 36,7% по сравнению с 2020-м и достиг 211,7 млн долларов. Главными товарными группами экспорта являлись изделия из черных металлов и продукция агропромышленного комплекса. Импорт из Белоруссии за 12 месяцев 2021 года составил 63,8 млн долларов. Структура импорта представлена оборудованием и механическими устройствами, их частями, изделиями из черных металлов, древесиной и изделиями из нее, древесным углем.

Фото предоставлены пресс-службой администрации Липецкой области.