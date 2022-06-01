В Воронеже почти год тянется судебный процесс о взыскании 35-миллионного долга

Фото: Сергей Шахиджанян Фото: из архива «КП»

Почти год в Центральном суде Воронежа продолжается рассмотрение дела о взыскании огромного долга по договору займа с руководителя КФХ Михаила Хатунцева. Иск к нему в сентябре 2021-го подал Борис Рукин.

ОГРОМНАЯ СУММА НА КОРОТКИЙ СРОК

В апреле прошлого года воронежец Борис Рукин предоставил займ в 35 000 000 рублей фермеру из Верхнехавского района Михаилу Хатунцеву на короткий срок под 20% годовых. Займ был передан при посредничестве общего знакомого, который на тот момент являлся руководителем одного из отделов полиции г. Воронежа. Посредник познакомил будущих заемщика и кредитора. При этом, со слов истца, поручился за финансовую состоятельность фермера, пояснив, что деньги ему необходимы для закрытия своих кратковременных трудностей.

- Я собрал необходимую сумму, использовав частично личные средства, частично - взятые в долг под более низкий процент у знакомых, - рассказал «Комсомолке» Борис Рукин. - Мы заключили договор займа, и я передал 35 миллионов Хатунцеву. Однако в указанный срок ни основная сумма, ни проценты мне не были возвращены. Сначала я пытался связаться с заемщиком, чтобы выяснить причину, но тот не отвечал на звонки и от встречи уклонялся.

В сентябре 2021 года Рукин подал в Центральный суд иск о взыскании с Хатунцева суммы долга, процентов за пользование займом, неустойки (судья Шевелева Е. В., дело № 2-201/2022). На сегодня сумма, которую истец предъявляет ответчику, достигла 100 миллионов!

- Сразу после обращения в суд в мою квартиру пришли с обысками полицейские, поскольку Хатунцев написал заявление с обвинением меня в мошенничестве. Якобы договор займа со мной он не подписывал, а документ я подделал. При этом заявление Хатунцев подал не по месту жительства (Верхнехавский район), а в тот самый отдел полиции г. Воронежа, которым ранее руководил наш общий знакомый, попросивший меня одолжить денег фермеру. Отдел полиции без каких-либо экспертиз документа, на основе одних пояснений Хатунцева мгновенно возбудил уголовное дело, что, мягко говоря, не свойственно правоохранительным органам, - продолжает Рукин.

«ОТВЕТЧИК НАМЕРЕННО ЗАТЯГИВАЕТ ДЕЛО»

Почему судебная тяжба до сих пор не завершилась? Причины Борис Рукин и его адвокат связывают с поведением ответчика на заседаниях, которое затягивает рассмотрение дела.

- Позиция Хатунцева по делу постоянно меняется, как и меняются его адвокаты, - сообщил «Комсомолке» представитель стороны истца. - В нескольких заседаниях количество представителей со стороны ответчика достигло трех человек. С каждой сменой адвоката его позиция по делу менялась. Иногда они противоречили и взаимоисключали друг друга. И наполнялись все новыми и новыми «важными» деталями.

Первоначально Хатунцев заявлял, что не подписывал договора займа и подпись под документом не его. Потом сообщил, что подписывал чистые листы. Однако проведенные в рамках судебного разбирательства экспертизы установили, что подпись на договоре принадлежит ответчику и поставлена она, как и печать, уже поверх напечатанного текста.

Заключение эксперта, из материалов суда

Позже Хатунцев изменил свою позицию, признав, что подписал документ, но не видя, что подписывает договор.

По словам представителя стороны ответчика, невестки Михаила Хатунцева Кристины, фермер в тот момент судился с третьей компанией, которой КФХ еще в 2018 году поставило 800 тонн семян подсолнечника, но денег за них не получило. В рамках этого дела, утверждает Кристина Хатунцева, ее тесть подписывал кипы бумаг, не читая их. Именно среди них якобы и был договор займа.

- Представители ответчика обосновывают такое поведение его доверчивостью: будучи достаточно долго крупным фермером, он налево и направо ставит свои подписи и печати крестьянско-фермерского хозяйства, не смотря в документы, доверяя всем вокруг. Странность такой позиции уже отмечал суд, задавая представителю Хатунцева соответствующие вопросы, - говорит юрист Рукина.

Проанализировав информацию из общего доступа на сайтах судов по делам, где Михаил Хатунцев выступал в качестве истца, юристы Рукина обнаружили два процесса. Так, в Арбитражном суде Воронежской области (судья Щербатых И. А., дело № А14-3637/2021) он пытался взыскать с ООО «Семилья» 15 748 000 рублей по документам, которые были при рассмотрении дела признаны сфальсифицированными (оказалась подделана печать ООО «Семилья»).

Не дожидаясь окончания рассмотрения дела, Рукин уже обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении своего заемщика к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о преступлении». Ведь, обвиняя Бориса Рукина в мошенничестве, Хатунцев ссылался именно на фальсификацию им договора займа. Сейчас по заявлению началась доследственная проверка.

СПРАВКА «КП»

На что обратить внимание при заключении договора займа между физическими лицами

Договор может быть составлен в простой письменной форме либо нотариальной (она надежнее)

Договор можно заключать только в рублях

Срок возврата денег можно указывать, а можно и не указывать, по усмотрению кредитора. В этом случае заемщик обязан возвратить деньги в течение семи дней после того, как заимодавец потребует их вернуть.

Все договоры займа считаются возмездными, то есть выданными под процент. Исключение – беспроцентные договоры

Факт получения денег должен подтверждаться документом – распиской, кассовым чеком или выпиской из банка.

При получении денег и написании расписки могут присутствовать свидетели, которые вправе также расписаться в документе. В случае судебного разбирательства их могут пригласить для дачи показаний.