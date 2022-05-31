Город-парк «Яблоневые сады» свяжет популярные зоны отдыха Воронежа

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Среди 20 заявок, поданных для участия в конкурсе, инициированном компаниями-застройщиками участка, были и студенческие работы, и проекты профессиональных архитекторов, и даже целых коллективов авторов. Победителем стала творческая команда архбюро из Санкт-Петербурга TOBE architects.

Авторы предложили создать внутри микрорайона буквально все, что необходимо для жизни современного человека со всем разнообразием его интересов. Центральное пространство займет яблоневый сад, ему отвели роль «сердца» квартала. Отдельно предусмотрены площадки для занятия спортом, игры с детьми, для прогулок и выгула собак. Есть в представленном проекте событийная площадь, фонтан и даже сад тишины. При работе над концепцией благоустройства ЖК «Яблоневые сады» питерские архитекторы вдохновлялись природой Воронежского края. Оформление каждой зоны визуально стилизовано под тот или иной ландшафт: злаковые поля, рощи, луга. Отдельный акцент сделан на сохранение яблонь.

Настоящей находкой проекта, по мнению гендиректора АО «СЗ «ДСК» Андрея Соболева, стало то, как жилой комплекс вписался в структуру города: «Представленная концепция не замыкается на «Яблоневых садах». Это не просто еще одна зеленая зона Воронежа. – Она соединит транспортными магистралями, велотреками и прогулочными дорожками центральный парк «Динамо», спортивный комплекс «Олимпик», лесопарковый участок НИИЛГиСС и санаторий им. Горького, чтобы связать воедино целый комплекс городских парков и центров отдыха. На протяжении всех маршрутов продуманы пешеходные переходы, малые архитектурные формы, места для размещения малого бизнеса: кафе, пунктов проката и других. Думаю, когда проект будет реализован, это место станет любимым не только для жителей района, но и для всех воронежцев», – подчеркнул глава ДСК Андрей Соболев.

NTML architects из Санкт-Петербурга и московская компания Simplace заняли 2-е и 3-е место, соответственно. Конкурс под эгидой Воронежского регионального отделения Союза архитекторов России проходил с 10 декабря 2021 года по 27 мая 2022 года в два этапа. Экспертный совет отобрал пять лучших проектов. Презентация работ перед жюри состоялась 26 мая, а финальные мероприятия прошли в рамках архитектурного форума «Зодчество ВРН».

«Для нас буквально сразу были очевидны два лидера. Победитель определился в ходе дальнейшего обсуждения, – вспоминает член конкурсного жюри, первый заместитель гендиректора АО «СЗ «ДСК» Андрей Бойко. – У выигравшей команды была понятная концепция, четко выраженная структура, полностью раскрыта идея. Проект поддается адаптации под реалии, под требования строителей, максимально приближен к жизни и включает все, что востребовано современным городским жителем. Одним словом, это живой, реализуемый проект», – отметил Андрей Бойко.

В рамках проекта города-парка «Яблоневые сады» будут возведены детские сады, школы и 33 жилых дома.