Последние новости Воронежа на 31 мая 2022 года: попытка обжаловать конфискацию 22 квартир и отмена палаточных лагерей

Воронежские власти нашли подрядчика для благоустройства Петровской набережной. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Семья воронежского экс-гаишника обжаловала конфискацию 22 квартир. Информация об этом появилась на сайте Советского районного суда. В апреле он обязал Игоря Качкина вернуть государству 22 квартиры на сумму более 50 млн рублей. Тогда в прокуратуре рассказали, что родители гаишника являлись правообладателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости на сумму более 63 млн рублей. Однако на имеющиеся у них доходы нельзя было купить такое количество квартир. История бывшего заместителя главы воронежской ГИБДД Игоря Качкина начала разворачиваться зимой 2020 года. Оказалось, что у него 31 объект недвижимости. Но только доходы на покупку девяти квартир удалось доказать в суде.

В Воронеже нашли подрядчика для благоустройства Петровской набережной. Мэрия Воронежа заключила контракт с ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» на 762 миллиона рублей. Информацию разместили на сайте госзакупок. Ранее торги были признаны несостоявшимися из-за того, что опыт работы компаний не соответствовал требованиям. Подрядчику необходимо закончить работы к 23 августа 2023 года. Ему предстоит привести в порядок участок от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. Согласно проекту, здесь появится пристань, дорожки для бега и велосипедных прогулок, площадки для спорта и детских игр.

Этим летом в приграничных районах Воронежской области не будет детских палаточных лагерей.Такое заявление сделал глава региона Александр Гусев. Речь идет о Кантемировке и Россоши. В последнем из городов есть один стационарный лагерь. Порядок его возможной работы власти обсудят позднее. Что касается стационарных лагерей в окрестностях Воронежа, то летом будут работать «Алмаз», «Кировец», «Костер», «Восток-4» и «Голубой экран». Там завершают подготовку к началу летних каникул. Принимать детей лагеря начнут с 7 июня. Смены будут 7, 10, 14 дней и 21 день.

31 мая воронежцы смогут бесплатно пройти медобследование в парке «Орленок». Акция приурочена ко Всемирному дню отказа от курения и борьбы с гипертонией. Всем желающим медики измерят пульс и артериальное давление, проведут антропометрическое обследование, скрининговое исследование сердца, экспресс-анализ на холестерин и глюкозу. Также горожане смогут получить консультации дерматолога, кардиолога, эндокринолога и рекомендации терапевта. Врачи будут принимать с 8.00 до 15.30. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и страховой полис.