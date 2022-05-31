Советский опыт – опыт побед

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- Фракция КПРФ в областной Думе поддерживает действия губернатора и правительства по повышению благосостояния граждан региона, а также мы поддерживаем спецоперацию на Украине.

Смена курса – путь к улучшению жизни

Но также в области сохраняется ряд проблем, на которые мы не можем не обратить внимание. Например, в очереди на улучшение жилищных условий стоят 44 тысячи человек, некоторые из них ждут очереди с 80-х годов. В 2021 году свои условия улучшили 2,8% от всех нуждающихся. Что же мешает области строить социальное жилье?

В ЖКХ тоже всё плачевно: 80% инженерных сетей являются ветхими, а количество коммунальных аварий в последние годы заметно возросло. Ещё одна значимая проблема – нехватка рабочих мест на селе.

Следующая проблема – здравоохранение. Нам необходимы меры для обеспечения квалифицированными медицинскими кадрами лечебных учреждений, особенно обеспечение узкими специалистами.

В образовании нам необходимо вернуть старую, советскую систему образования, а также приложить все усилия, чтобы в каждом селе была школа.

Спецоперация на Украине вскрыла проблемы в сфере культуры в Воронежской области. Нужна приоритетная поддержка, сохранение и развитие классической русской, советской культуры, народного искусства и фольклора.

Предпринятые меры по импортозамещению пока не сняли проблемы, существующие в производственном процессе на ведущих промышленных предприятиях – авиазаводе, механическом заводе и КБХА. Недостаточен рост зарплат сотрудников. Не сделаны необходимые шаги для восстановления системы подготовки рабочих кадров.

Проблемы, связанные с экологией, остаются животрепещущими – продолжается вырубка лесов, «Синтез-Ойл» отравляет природу и жизнь людей в Репьёвском районе. Как и прежде, актуальны проблемы, связанные с обмелением рек, и мусорная проблема.

Несмотря на немалую проделанную руководством области работу по решению проблем, чудовищные цифры соотношения родившихся и умерших, снижение уровня жизни указывают на необходимость смены социально-экономического курса в стране и в регионе.

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С заботой о молодом поколении

19 мая 1922 года 2-я всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. С 1924 года организация стала гордо носить имя Ленина.

Советская страна ничего не жалела для юных. Были построены прекрасные Дворцы пионеров и детские лагеря. Миллионными тиражами издавалась газеты, журналы и лучшие произведения мировой и отечественной литературы. Спортивные секции, творческие и технические кружки были бесплатными и доступными.

Забота социалистического государства о своем молодом поколении находила отклик в душах детей. Пионеры росли настоящими патриотами своей Родины.

Пионерия смогла выстоять в начале 1990-х и сегодня живет в тысячах красногалстучных отрядах по всей стране. Торжественные линейки в честь 100-летия пионерии прошли в «пионерских» школах Верхнехавского, Калачеевского, Кантемировского, Лискинского, Нижнедевицкого, Острогожского, Поворинского, Семилукского и других районов.

Так, сегодня отряды юных пионеров Лискинского района объединяют 894 школьника. В день юбилея пионерскую организацию пополнили ещё несколько десятков учеников Давыдовской, Вознесеновской, Троицкой и Краснознаменской школ. После торжественного принятия пионерской клятвы красные галстуки пионерам-новобранцам вместе с первым секретарём Лискинского райкома КПРФ Александром Царенко повязали ветераны пионерского движения.

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Пионерский сквер

По инициативе Воронежского областного отделения КПРФ, депутатов-коммунистов Воронежской городской Думы и при поддержке городски властей в честь 100-летия пионерии в Воронеже появился пионерский сквер.

18 мая в Пионерском сквере прошла высадка деревьев и кустарников сирени. В акции приняли участие первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат Воронежской областной Думы Андрей Рогатнев, второй секретарь Воронежского обкома КПРФ Денис Рослик, депутаты, члены фракции КПРФ Воронежской городской Думы Константин Ашифин, Андрей Померанцев, Олег Гуков, Владимир Дударев, Владимир Калинин, активисты Делезнодорожного и Левобережного райкомов, сотрудники Левобережной управы, сотрудники УК «АВА-кров».

Акцию активно поддержали местные жители. Организаторы рассчитывали на 10-15 человек, а собралось более 50 участников.

Всегда будь готов!

22 мая праздничная атмосфера ощущалась во всём – алых галстуках на пионерах всех поколений, красных шарах, лицах людей, радовавшихся возможности живого общения. Большой интерес вызвали фотозона с плакатами, фотографиями по истории пионерии, коллекции значков, открыток, марок, газет на пионерскую тематику.

Праздничный концерт провёл собравшихся по всем этапам истории пионерии – начиная от первых отрядов, созданных в 1922 году и заканчивая жизнью пионеров ХХI века. Тронутые до глубины души, люди не скрывали слёз, горячо аплодировали, кричали «ура». А на неоднократно звучавший со сцены призыв «Будьте готовы» в едином порыве отвечали: «Всегда готовы».

Мостиком от советской пионерии к пионерам нынешней России стало награждение активистов разных поколений.

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Пионерия! Ты начало самых дальних наших дорог!

Состоялось награждение победителей творческого конкурса среди школьников «Пионер ХХI века», посвящённого 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. Ребята съехались со всей области вместе с родителями, педагогами.

Конкурс проводился по трём номинациям и в трёх возрастных категориях: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. Работы получились очень интересные и в то же время разные. Но объединяет их живой интерес к пионерскому движению.

В номинации «Литература» в возрастной категории 7-9 лет первое место завоевал Святослав Грибанов из села Колодезное Каширского района. Приз за 3-е место получила Арина Козырева из Новохопёрска с работой «Пионерия в моей семье».

Получить награду за 2-е место в категории 10-13 лет приехала Элиза Газарян из Рамони. Ее работа «Неизвестная страна - Пионерия» особенно впечатлила жюри. Элиза рассказала, что она редактор в пресс-центре своей школы. Собирая информацию для творческой работы, школьница проинтервьюировала многих учителей, бывших пионерами.

Среди конкурсантов от 14 до 17 лет 3-е место в номинации «Литература» заняла Светлана Пахомова из Нижнедевицкого района с работой «Как повяжешь галстук, береги его». Светлана рассказала, что у них в районе действует большая дружная пионерская дружина – 450 пионеров.

В номинации «Изобразительное искусство» 1-е место среди участников 10-13 лет заняла Маргарита Шестопалова из Эртиля с прекрасной работой «Цветик-самоцветик». В возрастной категории 14-17 лет награду за 3-е место получила Дарина Глебова из Воронежа за работу «Пионерское детство».

В номинации «Фотолетопись» в категории от 10 до 12 лет 1-е место завоевала Екатерина Мелякова из Воронежа с работой «Пионерия в моей семье». В возрастной категории 13-14 лет первое место завоевали Анна Ивакина и Александра Васильева из поселка Масловский Новоусманского района с работой «Пионерия. Детство в СССР».

3-е место в этой возрастной категории досталось Марии Ануфриевой из Новохоперского района. В старшей возрастной категории за наградой приехала Ангелина Петренко из Кантемировки, которая заняла 3-е место.

Тем лауреатам, которые не смогли прибыть на торжество, награды будут вручены позднее.

Защитим детей от капитализма

Задача Дня защиты детей 1 июня - напомнить взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, свободу, образование, отдых и досуг, защиту от насилия, от эксплуатации детского труда. Именно это установлено как обязательное и непременное условие формирования гуманного и справедливого общества, значится как обязанность государств и правительств в Конвенции ООН о правах ребёнка.

Советский Союз был единственным, кто на деле исполнял конвенцию ООН. Лозунг «всё лучшее детям» был для Советской власти не дежурной фразой, а руководством к действию. Разрушение Советского Союза стало началом гигантской трагедии нашего народа, в том числе, конечно, его самой незащищённой, детской части. А потому защитить детей от насилия и эксплуатации означает защитить их от капитализма. За это борются коммунисты.

Воронежский обком КПРФ и Воронежский обком Ленинского комсомола проводят 1 июня в 17 часов творческое мероприятие в парке «Дельфин» для детей и их родителей. В программе – конкурсы, викторины, спортивные эстафеты, аквагрим.

Также коммунисты и комсомольцы посетят с подарками Сомовский дом ребёнка и подшефные многодетные семьи.