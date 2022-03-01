Представители воронежских НКО поддержали действия России на Украине

Представители воронежских некоммерческих организаций (НКО) не остались в стороне от проблемы жителей Донецкой и Луганской народных республик. Столица Черноземья тепло приняла вынужденных переселенцев из ЛНР и ДНР. В данный момент на территории региона размещено 3,3 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей. На их защиту вместе с местными властями, организациями, жителями региона, встали и представители региональных НКО.

Они опубликовали письмо с поддержкой российских действий на Украине. Его уже подписали 15 человек, среди которых Герой России, президент фонда «Солдаты XXI века против войн» Вячеслав Бочаров, председатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий и другие.

А в сети интернет лидеры и активисты некоммерческих организаций Воронежской области разместили открытое обращение. Они призвали всех граждан объединиться и поддержать сейчас президента РФ, российскую армию и флот во время спецоперации на Украине и ни в коем случае не паниковать. Они напомнили, что наши соотечественники страдали восемь лет, каждый день их жизни подвергались угрозе. Не оставайтесь равнодушными, поддержите!!!

Вот о чем говорится в письме:

«В течение восьми лет жители ряда регионов Восточной Украины подвергались угрозе жизни и здоровья. В течение восьми лет людей предавали и ставили перед унизительным выбором, либо переезжать со своей Родины, либо оставаться в страхе и без необходимой поддержки на собственной земле, будучи гражданами предавшего государства Украины.

Людям предложили забыть родной язык, родную культуру, назвали предателями и бросили на произвол судьбы.

Считаем справедливым решение российского руководства о признании новых государств ЛНР и ДНР. Это спасёт братский народ от нищеты, голода, разрушений.

Россия должна защищать свои интересы и интересы своих союзников. Потому действия Верховного Главнокомандующего оправданы и справедливы. Россия не воюет с народом Украины. Россия проводит военную операцию, не дающую право украинским властям угрожать нашей стране, нашему народу, народу ЛНР и ДНР. Ответственность за жертвы среди мирного населения целиком и полностью лежит на украинском режиме.

Призываем всех патриотов объединиться вокруг В. В.Путина, поддержать Российскую Армию и Флот, не дать посеять сомнения и панику среди соотечественников и быть преданными Великой России».