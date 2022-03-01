В Воронеже планируют увеличить коэффициенты повышающих надбавок для педагогов

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Депутаты Гордумы рассмотрят вопрос введения дополнительных коэффициентов постоянных повышающих надбавок к должностному окладу для педагогов, которые реализуют общеобразовательные программы дошкольного образования. Эту тему обсудили на заседании постоянной комиссии Гордумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям.

Для педагогов, реализующих программы дошкольного образования, планируют установить коэффициент 1,3, для педагогов-психологов – 2,5. Исключением являются психологи, которые работают в «ресурсных классах» - им установлен коэффициент 1,8. Кроме того, для тех, кто ведет психолого-педагогическое сопровождение специалистов и учеников таких классов предусмотрен коэффициент компенсационных выплат в размере одного оклада. Для дошкольных учреждений определен коэффициент 1,3 для педагогов и 2,5 – для педагогов-психологов. Решение по этому вопросу депутаты намерены принять на заседании Гордумы, которое пройдет 2 марта.

Кроме того, на комиссии обсудили переселение из аварийных домов в рамках муниципальной составляющей регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Уже завершена реализация трех первых этапов, сейчас начинается четвертый.

В 2021 году заключили двухгодичные контракты на покупку объектов долевого участия. По ним дома должны ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Приобрести осталось 14 квартир.

Ранее Гордума установила суммы, по которым покупают квартиры: для одно-двухкомнатных – не более 65000 рублей за квадратный метр, для трех-четырехкомнатных квартир – не более 57000 рублей. Однако рыночная цена одного квадратного метра жилья в Воронеже выросла до 75000-65000 рублей.

- Мэрия провела 2 открытых аукциона на приобретение квартир в долевом строительстве со 100% отделкой, исходя из стоимости 65000 рублей за 1 квадратный метр. Но торги признаны недействительными, поскольку на участие ни одна строительная организация не подала заявку, - рассказали в Гордуме.

Вопрос о повышении лимита рассмотрят на ближайшем заседании Гордумы. По расчетам, на покупку 14 квартир необходимо направить 20,6 млн рублей. Так, сумму для однокомнатных квартир планируют увеличить до 74000 за квадратный метр, для двух-трех-четырехкомнатных до 64000. При этом 50% расходов (10,3 млн. рублей) на превышение стоимости одного квадратного метра планируется возместить за счет субсидий из бюджета области. Мэрия подготовила соответствующий нормативный акт.

Евгения Полухина