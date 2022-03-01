Аудиторы выявили неэффективные траты при ремонте ДК в Воронеже

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Воронежская Контрольно-счетная палата выявила ряд нарушений при проведении ремонта Городского дворца культуры. Проверка показала неэффективные траты. Речь об этом шла на совместном заседании постоянных комиссий городского парламента.

Деньги ДК были выделены в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». Аудиторы выяснили, что во время ремонта принимали и оплачивали невыполненные работы. Кроме того, подрядчик использовал материалы, не соответствующие сметной документации. Переплата в общей сложности составила 520,7 тыс. рублей. Аудиторы составили протокол об административном нарушении, акт проверки направили в прокуратуру Воронежа.

Есть еще одно серьезное нарушение: к подрядчику – «Единая дирекция капитального строительства и газификации» - не применили штрафные санкции за некачественные услуги. Компания должна была заплатить 914,9 тыс. рублей.

Депутаты решили снять с контроля Гордумы этот вопрос. Однако КСП должна будет отчитаться об исправлениях. Кроме того, парламентарии рекомендовали мэрии предусмотреть в будущем средства для благоустройства территории Городского Дворца культуры.

Также КСП проверила использование бюджетных денег, выделенных Центру детского отдыха «Перемена» (по муниципальной программе «Развитие образования»). Оказалось, что желающих отдохнуть больше, чем позволяет проектная наполняемость лагерей. Здания в оздоровительных учреждениях были построены еще в 1960-1980-е годы и нуждаются в капитальном ремонте.

Отметим, в состав Центра входят семь закрытых лагерей («Защитник», «Дружба», «Юность», «Василек», «Ромашка», «Искра», «Будь здоров» и база отдыха «Заря»), а также семь действующих («Кировец», «Алмаз», «Восток-4», «Голубой экран», «Костер», «Маяк», «Полет»).

- Из-за неудовлетворительного состояния не используются 4 спальных корпуса в ДОЛ «Маяк», 2 корпуса в ДОЛ «Костер» и 3 корпуса в ДОЛ «Полет». Наполняемость этих 9 корпусов по проекту составляет порядка 300 детей, - рассказали в Гордуме.

Закрытые лагеря не охраняются (кроме лагеря «Защитник»). Часть их имущества похитили. В КСП считают, что необходимо определиться, как использовать эти участки в дальнейшем. Вопрос не решается уже много лет. КСП дала рекомендации управлению образования и молодежной политики мэрии разработать муниципальную программу, которая предусмотрела бы модернизацию работающих лагерей, а также поэтапное восстановление недействующих. Кроме того, в рамках исполнения поручения президента РФ мэрии рекомендовали продолжить работу по созданию на базе ДОЛ «Защитник» регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Депутаты поддержали аудиторов КСП. В мэрию направят соответствующий запрос, а сам вопрос снимут с контроля Гордумы.

Напомним, в декабре 2021 года, когда принимали бюджет, депутаты предложили предусмотреть 8 млн рублей на проектно-сметную документацию для реконструкции двух детских оздоровительных лагерей. Депутат Сергей Колиух отметил необходимость инвентаризации всех лагерей, которые находятся на балансе города, на что также нужны средства.

В феврале вопрос детского отдыха на встрече с мэром Вадимом Кстениным обсудил депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Роман Жогов.

- Мы предлагаем обсудить этот острый вопрос с родительской общественностью, педагогическими коллективами и всеми заинтересованными сторонами. Хотелось бы выработать актуальную концепцию создания целого кластера объектов для детского отдыха, - сообщил парламентарий.

Евгения Полухниа