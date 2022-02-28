Последние новости Воронежа на 28 февраля 2022 года: снос «Полтинника», разрушенный переход, эвакуация ТЦ

Недавно отремонтированный переход испортили вандалы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже начали сносить ДК имени 50-летия Октября. Накануне местные жители сняли на видео экскаваторы, которые ломают забор и стены «Полтинника». О сносе ДК стало известно 25 февраля. Мэрия Воронежа отметила, что не может запретить снос здания, так как оно находится в частной собственности. И ГК «Аксиома» намерена снести «Полтинник». Застройщик выкупил здание у центра имени Хруничева за 506 млн рублей в июле 2021 года. Уже в августе со стен ДК сняли космическую мозаику. В планах владельца возведение на этом месте многопрофильного досугового центра с элементами жилья.

В Воронеже в течение дня эвакуировали три торговых центра из-за сообщений о минировании. 27 февраля около 12 часов дня вывели посетителей из ТЦ «Солнечный рай». Затем в районе 15 часов началась эвакуация торгового центра «Галерея Чижова». Вскоре посетителей торгового центра «Максимир» по громкой связи попросили на выход. Ко всем зданиям стянулись сотрудники спецслужб, для проверки помещений.

О разрушенном подземном переходе у остановки «ул. Волгоградская» рассказали воронежцы. Горожане увидели обломки потолка, хотя объект отремонтировали буквально месяц назад. В мэрии Воронежа пояснили, что разрушение - результат действия вандалов. В ближайшее время местная администрация наведет порядок в переходе.

27 февраля сайт правительства Воронежской области подвергся хакерской атаке. Однако в ведомстве заверили, что информация портала находится под надежной защитой. Многие информационные ресурсы нашей страны в последние дни подвергаются ddos-атакам. Ранее хакеры атаковали сайты президента и правительства РФ, а также ведущих СМИ страны.