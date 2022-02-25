Воронежский «Полтинник» не удалось защитить от сноса

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ГК «Аксиома» намерена снести ДК имени 50-летия Октября. Соответствующие документы в профильное управление администрации компания направила еще 4 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 25 февраля.

Там пояснили, что у органов местного самоуправления нет полномочий для того, чтобы препятствовать демонтажу, как и рычагов давления. «Полтинник» - это частная собственность.

Управление проверило документы. Оказалось, что компания предоставила не все. Чиновники запросили недостающие. Пока они не поступят, уведомление о сносе не будут размещать в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

- Однако, механизмов для того, чтобы приостановить этот процесс или как-то отказать в сносе, закон органу местного самоуправления не дает. Подобные действия сами по себе стали бы нарушением действующего законодательства, так как запретительные полномочия в этой части у муниципалитета отсутствуют, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация может повлиять только на несколько моментов. Во-первых, на участке располагается сад им. 50-летия Октября.

- Мэрия понимает, что он никогда не являлся муниципальной зеленой зоной, а сейчас находится на частной земле и не может быть защищен никаким охранным статусом. Однако застройщик должен услышать потребность города и сохранить его, - продолжили в пресс-службе.

Во-вторых, мэрия настаивает, чтобы при проектировании и строительстве новых зданий компания продумала варианты размещения там учреждений культуры и образования.

- Насколько нам известно, с двумя этими позициями собственник земельного участка – ФК «Аксиома» – согласен, это можно только приветствовать, - отметили в пресс-службе.

Напомним, «Аксиома» выкупила ДК имени 50-летия Октября за 506 млн рублей в июле 2021 года. Тогда воронежцы написали петицию с требованием сохранить здание. Урбанисты и историки переживали, что легендарный «полтинник» сравняют с землей ради строительства очередных многоэтажек. Однако, как оказалось, не помогло – частная собственность выше желания горожан. Уже через месяц со стен ДК сняли космическую мозаику.