Игорь Артамонов: Люди могут быть уверены в том, что все выплаты они получат своевременно

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Липецкая область направила списки всех нуждающихся в поддержке жителей Донбасса, прибывших в регион, в Министерство труда и соцзащиты Ростовской области. Именно южному региону поручено перечислить выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, прибывшего из ДНР и ЛНР. Всего в реестры включены 524 человека. Все они получат выплаты в ближайшие дни.

«Работа по оформлению необходимых документов для прибывших в наш регион жителей Донбасса была проведена оперативно и качественно. Люди могут быть спокойны и уверены в том, что все выплаты они получат своевременно», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

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22 февраля, в день прибытия жителей Донбасса в Липецкую область, в пунктах временного размещения семьям начали оформлять счета для зачисления материальной помощи. К работе подключились специалисты банка, миграционной службы, а также сотрудники соцзащиты, которые помогали заполнять документы.

«Наша задача никого не упустить. Важно, чтобы выплаты получили все, кто разместился на территории Липецкой области и не успел оформить меру поддержки при пересечении границы с Россией. Реестры мы закончили формировать накануне вечером, сейчас они проходят согласование с органами внутренних дел, после чего поступят к коллегам в Ростовскую область», – отметила заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.