Как за день все изменилось: что произошло в Воронежской области после ввода войск на Украину

Воронежцы опустошают банкоматы Фото: Алексей ФОКИН

Рано утром 24 февраля президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам. Он объявил то, чего ждали и боялись последнюю неделю: Россия вводит войска на территорию Украины. Эту новость воронежцы очень быстро распространили по соцсетям. Президент назвал решение «спецоперацией».

В нашем регионе, который принимает у себя беженцев с Донбасса, весть восприняли тревожно. Горожане побежали опустошать банкоматы в страхе, что счета заморозят. Аэропорт закрыли. Детей из приграничных районов отправили из школ по домам. Что в этот день происходило в Воронежской области, а также как ситуацию оценивают эксперты, выясняла «Комсомолка».

Как отреагировали власти и предприятия

Правительство Воронежской области выпустило официальное обращение к жителям региона. Население призвали не паниковать: все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Власти предложили гражданам внимательно анализировать информацию, доверять только официальным ресурсам. Правительство пообещало, что продолжит информировать жителей.

В целях безопасности в приграничных Россошанском и Кантемировском районах временно приостановили работу школ. Кроме того, администрации попросили родителей дошкольников оставить детей дома.

Росавиация закрыла воздушное пространство над Воронежской областью. Местный аэропорт экстренно отменил рейсы. Сегодня самолеты должны были отправиться в Москву и Краснодар, принять их собирались из этих же городов. Также приостановлена работа аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска и Симферополя. Ограничения будут действовать до 2 марта.

Аэропорт отменил все рейсы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажиров, которые планировали прибыть в аэропорты Брянска, Воронежа, Куска и Липецка, доставят в Москву. С теми, кто намеревался вылететь из Воронежа, будут работать индивидуально.

Железная дорога функционирует в штатном режиме. Из-за закрытия аэропортов РЖД объявили о запуске дополнительных составов из южных городов, которые следуют через Воронежскую область. Речь идет об Адлере, Анапе, Новороссийске, Сочи, Симферополе и Севастополе. К слову, спрос на жд-билеты в Воронеже моментально подскочил. Как рассказали в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру», за день вырос аж в четыре раза.

Энергетики ввели режим повышенной готовности в приграничных регионах, в том числе в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

Руководителям филиалов поручили приостановить плановые работы и привести в готовность мобильные аварийно-восстановительные бригады. В регионах будут вести мониторинг обстановки. Энергетики взаимодействуют с силами МЧС, местными властями.

Дополнительные меры безопасности ввели на Нововоронежской АЭС. Россошанский комбинат минудобрений перевел сотрудников на удаленку. На предприятии остались директоры, главные специалисты, начальники цехов и сотрудники, которые выполняют неотложные работы. Всех остальных вывозили служебными автобусами.

Как отреагировали воронежцы

Обсуждение ситуации в социальных сетях весь день не прекращается. Одни жители паникуют, размышляют о том, куда бежать, если военные действия вдруг перейдут на нашу территорию, другие, напротив, считают, что это лишь информационная война, а на деле не происходит ничего страшного.

- Когда на уроках истории в школе рассказывали про войну, какой же далекой она казались… Как страшный сон, который остался в прошлом и больше не повторится, - написала местная жительница Екатерина в одной из социальных сетей. - Не верится, что в XXI веке мирные граждане просыпаются от сирен и взрывов. Просто не верится, так не должно быть. Невероятно сложно подобрать слова, а молчать - невозможно.

Конечно, не обходится и без оппозиции. В социальных сетях появились видео, на которых молодые люди стоят с плакатами у кинотеатра «Пролетарий». Они требуют остановить боевые действия. Правда, видео заканчивается тем, что пикетирующих уводят полицейские.

Воронежцы переживают и за материальное благополучие. Так, массово начали снимать наличные. Банкоматы буквально опустошили. К примеру, на невозможность снять деньги пожаловались клиенты Сбера, Альфабанка, Тинькофф. В Сбере заверяют, что работа продолжается в штатном режиме. Все сервисы доступны. Но не всех это успокаивает.

Причина ажиотажа еще и в том, что в профильных федеральных СМИ со ссылкой на депутатов Госдумы сообщили в том, что вклады россиян в банках могут быть арестованы. Якобы это возможно в случае блокировки всех денег России, которые находятся за рубежом. Если запретят обмен валюты, отключат страну от SWIFT, то у нашего правительства просто не будет другого выхода: золотовалютный резерв РФ, Фонд национального благосостояния, капитал олигархов в основном хранятся за границей. Правительству якобы надо будет спасать ситуацию за счет финансов населения.

Кроме того, также из-за информации в федеральных СМИ в Воронеже прошел слух о том, что приостановлены поставки лекарств в местные аптеки. Якобы сети ожидают резкого повышения цен на препараты из-за роста курса валют. По этой причине резко увеличился объем заказов. Люди запаниковали. И советуют друг-другу закупить впрок необходимые медикаменты. Воронежские власти эту информацию опровергают. Глава регионального департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников заявил, что оснований для дефицита лекарств и роста цен нет.

Сообщения о повышении курса доллара до 99 рублей и евро - до 127 особого ажиотажа у горожан не вызвали. В пунктах обмена валют, как это было в кризис 2014 года, очереди не собираются.

Воронежцы несут гуманитарную помощь беженцам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что касается беженцев, то в основном воронежцы относятся к ним с сочувствием. Призывают помогать. В мэрии рассказали, что в пункты приема гуманитарной помощи несут средства личной гигиены, детское питание, подгузники, игрушки, спортивный инвентарь и так далее. Например, только в один из таких пунктов в Ленинском районе горожане принесли 360 различных предметов первой необходимости, более 100 детских книг и 2,5 тысячи медицинских масок.

Что думают эксперты

Экономисты не сомневаются, что цены на товары вырастут. При санкциях, падении рубля это неотвратимо. Однако они призывают воронежцев не паниковать. Необходимости скупать килограммами гречку и сахар, запасаться рулонами туалетной бумаги, как это было в начале пандемии, нет. Эксперты уверены, что дефицит нам не грозит. В целом, ситуация не настолько критична, как может показаться на первый взгляд.

- Даже в 2014 году, когда ввели санкции и мы лишились многих экспортных продуктов, их замещали. Стоимость товаров повысилась, но пустых прилавков мы не увидели. Насколько вырастут цены, пока предположить трудно. Это зависит в том числе и от спекулянтов в Воронеже, - отметила финансовый аналитик Валерия Хаустова. - Повышенный спрос только сильнее разгонит инфляцию. Не надо драться в очередях, надо просто спокойно ждать. Мы подобное уже видели. Конечно, если кому-то важно, то можно для успокоения души купить недельный запас продуктов, но не более того.

Эксперты ожидают рост цен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Понятно, что народ сейчас оценивает личные риски. Экономические последствия прогнозируемы: боевые действия отразятся на финансовом рынке, на валюте. Импортные товары будут дорожать у нас на глазах. Но хочу напомнить, что наше поколение видело дефолт. Такой кризис мы переживали и без войны. Реальной угрозы для экономического благополучия нет. Основания, что не хватит продовольствия, не обоснованы, - добавил директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе.

Экономисты призывают воронежцев не скупать доллары. Сейчас это уже бессмысленно. Валерия Хаустова вспомнила, что люди толпились в очереди у банков в 2014 году. Тогда многие покупали валюту на пике ее цены, в итоге проиграв на разнице курсов.

Необходимости снимать наличные эксперты также не увидели. Валерия Хаустова полагает, что если государство решит забрать деньги, то сделает это и с наличкой - способы найдутся. Правда, по ее словам, до этого вряд ли дойдет.

Сомневается в необходимости опустошать банкоматы и Директор Центра социально-политических технологий Владимир Инютин:

- Если Россию отключат от SWIFT, то банковской системы у нас просто не будет. Мы вспомним советские годы, когда были сберкассы. О банкоматах и прочих прелестях придется забыть. Но сейчас мы видим, что на отключении настаивает только Чехия. Поэтому я думаю, что до такого не дойдет. А если не отключат, то в краткосрочной перспективе не произойдет ничего тяжелого. В среднесрочной - последствия могут быть более серьезными.

Опасения выразила и независимый финансовый аналитик Елена Чуфринова. Она отметила, что, если спецоперация затянется, эффекты могут быть непредсказуемыми.

- Сейчас очень серьезный уровень неопределенности. Какие последствия от этого будут, пока непонятно. Население будет дергаться, но куда - неизвестно: то ли гречку начнет скупать, то ли квартиры, - отметила наша собеседница. - На данный момент не так все плохо. Я ожидала, что доллар и евро подскочат сильнее. Но если ситуация затянется, будут шоковые санкции, то мы можем столкнуться с самым чудовищным развитием событий.

Экономика региона, по мнению экспертов, в ближайшее время сильно не пострадает. По словам Ломсадзе, стратегические партнеры, которые непосредственно имеют связь с Воронежской областью, останутся. К примеру, Китай, Германия, страны СНГ.

- В Воронежской области нет серьезных иностранных инвесторов, которые реализовывали бы масштабные проекты. Те, кто уже присутствует в регионе, останутся. Возможно, санкционная политика повлияет на приход новых инвесторов. Обычно нет желающих проявлять инвестиционную активность в пограничном регионе при чрезвычайном положении. Но этот период закончится, и я думаю, что очень скоро, - заверил Дмитрий Ломсадзе. - Конечно, могут пострадать бизнесмены, у которых были партнеры в странах Европы. Но во многом Воронежская область самодостаточная. Регион существует довольно устойчиво.

Елена Чуфринова считает, что и пребывание беженцев не ударит по экономике нашей области. Она отметила, что идет серьезная финансовая поддержка со стороны федерального центра, поэтому непосредственно для региона траты несущественные.

КСТАТИ

Что происходит у соседей

Белгород с утра потрясла новость о нескольких разрушениях. На улице Спортивной, 152 в поселке Майском снаряд упал возле дома, в результате чего пострадал шестилетний ребенок. Мальчик получил глубокие порезы на ногах.

- Мы насчитываем шесть эпизодов, - сообщил глава Белгородчины Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях. - Я бы сейчас не хотел говорить о причинно-следственных связях, работает следственная бригада на каждом объекте. После того, как проведут следственные мероприятия, будет названа причина.

На всех социальных объектах в регионе усилили работу по антитеррористической защищенности. Это касается больниц, школ, детских садов, учреждений с круглосуточным пребыванием пожилых и людей с ограниченными возможностями. В приграничных районах отменили занятия в школах.

В Курской области детей также отправили по домам. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в режим повышенной готовности переходят пожарные части, аварийно-спасательная служба и другие структуры, ответственные за жизнеобеспечение региона. Также усиливается охрана социальной и инженерной инфраструктуры.

При этом утром ФСБ РФ сообщило об обстреле российского погранпункта на территории Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневая точка была подавлена. Пострадавших нет.