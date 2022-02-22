Бывшему участковому дали три года колонии-поселения за сбитых трех пешеходов в Воронеже

Фото СУ СКР по Воронежской области

Железнодорожный райсуд 22 февраля признал виновным 25-летнего участкового Владимира Ш., который на огромной скорости въехал на тротуар возле магазина «Пятерочка» на Ленинском проспекте и врезался в толпу людей. В результате 41-летний мужчина погиб на месте. Чуть позже в больнице «Электроника» скончалась 71-летняя женщина, а чудом выжившая 41-летняя третья пострадавшая стала инвалидом. Водителя суд признал виновным и приговорил к трем годам колонии-поселения.

ДТП произошло 9 июня 2020 года в 19:20. В тот вечер, как установил суд, трезвый участковый ехал на личной Toyota по Ленинскому проспекту со стороны улицы Богдана Хмельницкого на высокой скорости – 96,5 – 104,1 км/ч. Немного не доехав до перекрестка улицы Зои Космодемьянской, возле дома № 169, он сначала влетел задней частью машины в дерево, а затем его иномарку отбросило на тротуар возле магазина прямо в толпу людей, также она повредила фасад торговой точки.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более людей).

На судебном следствии предоставили информацию о том, что в этот момент Владимир Ш., ехавший по левой стороне дороги, пытался уйти от столкновения с другой иномаркой – Ниссаном, который, двигаясь в сторону Отрожки, решил обогнать автобус № 90 и пересек разделительную линию. По словам свидетелей, машина, летящая на скорости, вильнула вправо, а потом ее начало мотать из стороны в сторону. Затем послышался свист резины и ее вынесло на тротуар. Молодой человек после удара пытался вызвать скорую, звонил, сообщал, что сбил людей.

После проведенных экспертиз было доказано, что рулевая система и ходовая части автомобиля Toyota были исправны. И если бы скорость была 60 км/ч, то трагедии удалось бы избежать. Было доказано, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения и не снизил скорость, хотя технически мог бы остановить авто.

Суд принял во внимание, что Владимир Ш. активно способствовал раскрытию преступления, а также вину признал в полном объеме и частично исковые заявления потерпевших и даже начал выплачивать им компенсации. Кроме того, в качестве смягчающего обстоятельства было названо наличие у него малолетнего ребенка и то, что преступление он совершил впервые.

В итоге водителя приговорили к трем годам колонии-поселения (обвинение просило 4 года) и на три года лишили его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд удовлетворил частично иски потерпевших. Дочери погибшей пенсионерки, а также родителям и сестре умершего мужчины, водитель должен выплатить по 500 тысяч рублей каждому. А Надежде Галкиной, которая осталась инвалидом на всю жизнь, 350 тысяч и возмещение судебных издержек. В общей сумме 1 млн 750 тысяч рублей. Также Владимир Ш. обязан погасить деньги ТФОМС – 232 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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