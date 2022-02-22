Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев об актуальных событиях в стране и области

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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением «Во имя святых уз товарищества! К братскому народу Украины». В условиях резкого обострения ситуации на Донбассе это обращение чрезвычайно актуально. Большая юго-западная часть нашего региона имеет общую границу с Украиной.

Тысячи жителей нашей области считают себя украинцами, у многих родственники в сёлах граничащей с нами Луганщины. И даже предательское разрушение Советского Союза не повлияло на многовековые братские отношения.

За мир и братство

Воронежские коммунисты в марте 2014 года, когда на Украине происходил бандеровский переворот, провели в Россоши форум дружбы с украинскими братьями и сёстрами с участием депутатов-коммунистов всех уровней. Его участники призвали дать отпор националистам, ликвидировать почву для так называемого майдана – остановить антисоциальные реформы.

Все эти годы воронежские коммунисты активно помогают нашим братьям из Донецкой и Луганской народных республик, отправляя в составе гуманитарных конвоев КПРФ автомобили с продуктами и товарами первой необходимости. Наша позиция находит понимание и поддержку людей. Не случайно на выборах депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 г. лучшими по цифрам голосования за КПРФ оказались три граничащих с Украиной района.

Голос ДНР и ЛНР услышан!

Госдума большинством голосов поддержала проект КПРФ об обращении к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Есть уже и решение о признании республик.

В специальном заявлении председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил:

- Начиная с 2014 года, мы последовательно и неуклонно призывали к официальному признанию ДНР и ЛНР. Голос миллионов их жителей был четко выражен на референдуме в мае 2014 года. И он должен быть услышан!

Депутаты считают: признание ДНР и ЛНР «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз».

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Прекратить коммунальный террор

В Госдуме состоялись парламентские слушания фракции КПРФ на тему жилищно-коммунального хозяйства.

Состояние дел в ЖКХ для Воронежской области серьезная проблема. Высокие тарифы и раньше били по карману простых горожан, но сейчас ситуация стала хуже – с нового года тарифы ЖКХ выросли на 9,1%. Это вопиющая попытка залезть в карманы граждан, причем тогда, когда людям в условиях пандемии необходимо питаться лучше, нужны медикаменты, витамины.

Коммунисты постоянно доказывают, что передача систем жизнеобеспечения – это принципиально неверный подход. Без возвращения ЖКХ под контроль государства проблему не решить. Это одно из ключевых требований программы КПРФ «10 шагов к власти народа». Плата за услуги ЖКХ не должна превышать 10% дохода семьи.

Обещать не значит отремонтировать

Прокуратура Воронежской области выявила ряд фактов нарушения закона со стороны Фонда капитального ремонта.

Нерациональное использование средств вкупе с растущими долгами жителей на фоне роста цен на стройматериалы ведёт к тому, что региональные власти заявили о пересмотре сроков ремонта для значительного числа домов.

Ремонтировать обещают наиболее нуждающиеся дома, но по каким критериям их будут отбирать? То есть деньги с людей собраны, а когда будет ремонт – неизвестно.

За право дышать чистым воздухом

Предприятие «Синтез-Ойл», много лет отравляющее воздух, воду и почву в Репьевке, наконец-то вынесут за пределы районного центра.

С 2012 года группа репьевских активистов вела неравный бой за право дышать чистым воздухом. Токсичные сливы предприятия также отравляли земли я и грунтовые воды.

Репьевцы настойчиво стучались в двери разных инстанций. Но все жалобы спускались на местный уровень. Круговерть бесконечной переписки была прервана, когда к решению вопроса подключились коммунисты.

Депутатами от КПРФ отправлены десятки депутатских обращений в разные структуры, включая федеральные, проведены встречи с чиновниками, совещания с репьевцами. Борьба активистов получила квалифицированное сопровождение юристов воронежской приемной депутата ГосдумыСергея Гаврилова.

В результате комиссия, созданная Департаментом природных ресурсов, приняла решение «рассмотреть вопрос переноса промышленной площадки предприятия за пределы жилой застройки с. Репьевка».

Безусловно, это уже ощутимый результат. Теперь необходимо добиться чётких сроков выноса предприятия. А то как бы процесс не затянулся ещё на десяток лет…

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Пионерскому скверу быть

Комиссия по экологии Воронежской городской Думы, возглавляемая руководителем фракции КПРФ Константином Ашифиным, поддержала инициативу коммунистов о создании в городе нового общественного пространства, посвященного 100-летнему юбилею пионерии. Соответствующее обращение направлено главе города.

Предлагается создать Пионерский сквер на территории между домами №45, 45а, 47 по улице Моисеева.

Наш «Полтинник» не отдадим!

Ситуация с воронежским Дворцом культуры имени 50-летия Октября резко обострилась! Представители нового «владельца» обнесли ДК бетонным забором и отключили от объектов жизнеобеспечения. Это означает неизбежное приведение здания в негодность для последующего сноса.

Подобный вандализм возможен только при молчаливом согласии или полном попустительстве властей. Коммунисты считают: чиновники управления по охране культурного наследия Воронежской области цинично бездействуют.

Ничего не сделано для сохранения и поддержки этого очага досуга и творчества, в кружках и студиях которого занимались сотни детей и подростков, работали десятки педагогов.

Коммунисты, избиратели и сторонники КПРФ требуют от руководства области и Воронежа немедленно пресечь вандализм, решив вопрос с застройщиком по сохранению Дворца культуры.

Всем рот не заткнёте!

Власть под предлогом эпидемии коронавируса повсеместно запрещают любые акции оппозиции, а собственные мероприятия проводят безо всяких ограничений. Воронежскому областному отделению КПРФ в очередной раз отказали в проведении митинга на площади Победы. На том же основании отказано Борисоглебскому райкому КПРФ в проведении пикета с критикой властей Борисоглебского городского округа.

А россошанских коммунистов и вовсе пытаются привлечь к административной ответственности, пытаясь выдать за митинг возложение цветов к памятнику Ленину 21 января.

Нынешним правителям следует помнить: всем рот не заткнуть! Возложение 23 февраля состоится!

С Днём Советской Армии!

Славные защитники Отечества! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил!

От всей души поздравляем Вас с 104-й годовщиной создания Рабоче-крестьянской Красной Армии и Рабоче-крестьянского Красного Флота!

Рождённая в боях с интервентами в трудном 1918 году, Красная Армия побеждала в самых страшных сражениях. Водрузив Знамя Победы в центре освобождённой от фашизма Европы, она добыла самую великую славу для русского оружия.

Сохранение и продолжение сланных традиций наших Вооружённых сил – это гарант мощи, независимости и процветания России, залог благополучия каждого гражданина!