Память красноармейца Николая Загорского и крестьянина Якова Доровских почтили воронежские коммунисты

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Завтра мы будем отмечать День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Накануне праздника в селе Вязноватовка Нижнедевицкого района на мемориале Героя Советского Союза Николая Загорского и у мемориальной доски в честь подвига крестьянина Якова Доровских были возложены цветы.

Алые гвоздики народным героям возложили Михаил Рукавицын, первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат Совета народных депутатов Нижнедевицкого района; Александр Шабунин, член бюро Воронежского обкома КПРФ; Вячеслав Смирнов, первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ; Катерина Карасева, секретарь Воронежского обкома ЛКСМ; Сергей Гончаров, глава Вязноватовского сельского поселения и сотрудники администрации поселения.

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Бесстрашию красноармейцев поражались даже враги

Мемориал в Вязноватовке уникальный. Здесь воедино собралась вся страна: советский артиллерист Николай Загорский, защищавший село, 600 погибших в Великой Отечественной воинов и мирный крестьянин Яков Доровских, который повторил подвиг Ивана Сусанина.

«В годы Великой Отечественной войны солдаты Красной Армии поражали своим бесстрашием врагов. Даже отступая в 1941-1942 годах, они все равно верили в нашу победу. 19-летний лейтенант Николай Загорский в одиночку несколько часов сдерживал атаку вражеских танков, которые прорывались к Воронежу. Здесь молодой боец и погиб, прикрывая отступление наших войск. А обычный крестьянин Яков Доровских уничтожил без оружия целый полк врага. Память об их подвигах, о том времени для нас священна», - говорит депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов.

…Отступая под натиском Красной Армии, фашисты заставляли Якова Доровских показать короткую дорогу. Но он завел немецкий полк дальнобойных орудий в болото. В результате немцы бросили 18 орудий, из них две 205-миллиметровки и около 30 автомашин.

Примеров такого героизма в войну было много. Безоружные советские люди люто ненавидели оккупантов, сопротивлялись им как могли. Память этих мирных жителей необходимо увековечить. Это конечная цель проекта «Подвиг народа», родившегося несколько лет назад из публикаций историка Николая Сапелкина в газете «МОЕ».

Благодаря поддержке депутата Госдумы Сергея Гаврилова и Воронежского обкома КПРФ проект, что называется, ушел в народ. Его поддержали жители многих районов области и самого Воронежа. А в сентябре прошлого года в Вязноватовке состоялось открытие мемориальной доски, на которой увековечен подвиг Якова Доровских. Также здесь высажена Аллея памяти из молодых катальп, установлены лавочки.

«В Великую Отечественную именно единство тыла и фронта, всего народа обеспечило нашу победу, а потом помогло поднять страну из руин. Сегодня нам также нужно вспомнить об этом, чтобы преодолеть вызовы нового времени», - говорит депутат Сергей Гаврилов.

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Слава Красной Армии!

Нужно отметить, что проект получилось реализовать благодаря доброй воле и поддержке главы Нижнедевицкого района Владимира Просветова, общественности сельского поселения. А первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ Михаил Рукавицын дотошно курировал строительство, приложив максимум сил, чтобы событие состоялось.

Вот и в этот раз Михаил Иванович проверил, как чувствуют себя в конце зимы молоденькие деревья, осмотрел весь мемориал и отдельно новую стелу с мемориальной доской. Осмотром остался удовлетворен: строительные работы проводились тщательно, так что сейчас все в порядке.

С главой поселения Сергеем Гончаровым депутат Совета народных депутатов Нижнедевицкого района Михаил Рукавицын обсудили дальнейшее обустройство мемориала. Территория позволяет основать на этом месте целый парк, где отдыхали бы местные жители и гости, и депутат пообещал максимальное содействие в этом вопросе.

…Огромные жертвы, принесённые нашим народом во имя Победы, и его героические деяния обязывают нас защищать великую историю своей Родины от лжи и нападок её врагов. Это долг всех, кто стремится быть достойным памяти бессмертных героев, говорит лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Придет весна. За ней следующая. Подрастут на мемориале красавицы-катальпы. В их тени можно будет отдохнуть, полюбоваться красотой окрестных пейзажей. Мамы и бабушки расскажут детям про подвиги красноармейца Николая Загорского и крестьянина Якова Доровских.

В детском сознании останется память про этих героев. И про всех, кто победил фашизм – воинов, тружеников тыла, подпольщиков, мирных жителей оккупированных территорий.

Вечная память советскому народу, защитившему мир от фашизма!

Слава непобедимой Красной Армии!