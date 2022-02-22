В Воронеже ускорят передачу бесхозяйных коммунальных сетей в собственность мэрии

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Депутаты воронежской городской думы обратятся в мэрию с просьбой ускорить решение проблемы с бесхозяйными коммунальными сетями. Из-за того, что объекты ЖКХ не поставлены на баланс муниципалитета, страдают горожане. При этом у аудиторов Контрольно-счетной палаты есть претензии к тому, как администрация проводит работу. Пути решения проблемы обсудили на заседании профильных постоянных комиссии гордумы.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Проблема решается слишком медленно

Председатель постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям Андрей Соболев отметил, что проблема бесхозяйных сетей доставляет дискомфорт воронежцам. Бытует мнение, что ее создают застройщики. Соболев заверил, что это не так – у крупных строительных компаний отлажен механизм постановки сетей на баланс муниципалитета.

В основном бесхозяйные сети были построены в 70-е годы или в период распада Советского Союза. Для того, чтобы принять их в муниципальную собственность необходимо ускорить процесс оформления, а также наладить финансовый механизм для устранения аварийных ситуаций.

Председатель постоянной комиссии гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Сысоев добавил, что городские власти многое сделали, чтобы решить проблему, но за довольно длительный срок.

– Необходимо сократить прохождение некоторых этапов оформления сетей в муниципальную собственность и наметить план мероприятий, - отметил Сысоев.

Слишком большая нагрузка на коммунальные предприятия

Руководитель управления ЖКХ мэрии Дмитрий Соломаха рассказал, что за 2021 год и начало 2022 выявлено 68 бесхозных объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Для постанови на государственный кадастровый учет подготовили первичную документацию на 116 объектов (с учетом ранее выявленных). В управления ЖКХ и имущественных и земельных отношений поступили выписки из единого государственного реестра прав на 223 объекта, принятых на учет как бесхозяйные.

Сейчас управление ЖКХ определяет организации, которые возьмут сети на обслуживание до оформления их в муниципальную собственность. Аварии на таких сетях устраняют в рамках Положения о взаимодействии. Так, за 2020 года устранили 585 аварий, в 2021 – 654.

Исполняющий обязанности директора МКП «Воронежтеплосеть» Андрей Бутырин рассказал, что предприятие всегда принимало на баланс объекты, которые за ним закрепляли. Вопрос заключается только в возможности дальнейшего содержания этих сетей и чрезмерной финансовой нагрузке для предприятия.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Для мэрии составят рекомендации

Вопросы к процессу постановки на баланс бесхозяйных сетей возникли у городской Контрольно-счетной палаты. Как рассказала председатель КСП Елена Литвинчук, проверка выявила недочеты. Основная проблема, на которую указали аудиторы – отсутствие необходимой нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок оформления объектов в собственность. Кроме того, не налажено взаимодействие между УИЗО и управлениями дорожного хозяйства и ЖКХ. По словам Литвинчук, мэрия постепенно устраняет нарушения, но эта работа еще не закончена.

Александр Сысоев отметил, что мэрии следует выпустить постановление для того, чтобы прекратить «разгильдяйство», в котором должен быть прописан порядок обмена информацией между структурными подразделениями. Депутат предложил обратиться с соответствующей просьбой к главе города. По его словам, в бюджете необходимо предусмотреть дополнительные средства, прописать процедуру расчета тарифов. Контролировать процесс, по мнению Сысоева, должен вице-мэр Сергей Петрин. Депутат также предложил установить сроки и наметить план по глобальному устранению проблемы с включением сетей в реестр муниципального имущества.

Участники заседания согласились с Сысоевым. В итоге было принято решение сформировать протокольно рекомендации для мэрии. Уже на следующей неделе документ, подписанный председателем гордумы, направят мэру Вадиму Кстенину.

Автор Евгения Полухина