Андрей Турчак: «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным с Донбасса жителям

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Вместе с главой региона и МЧС они определили необходимый объем помощи: это и детское питание, канцтовары, гигиенические средства, сухпайки, вода, постельное белье, бытовая техника и многое другое, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

- Гуманитарный груз будет формироваться в регионах по пути следования в Ростовскую область – в Московской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях. Также помощь в его формировании окажут региональные отделения партии в Белгородской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Брянской областях, Ставропольском крае и ряде других субъектов, – сказал Андрей Турчак.

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По его словам, актив «Единой России» в регионах, депутаты всех уровней также будут оказывать содействие оперштабам и пунктам временного размещения в регионах, где они развернуты.

- Наши добровольцы уже в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения – помогают там, где помощь реально необходима, – добавил он.

Со своей стороны председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов сообщил, что регион находится в полной готовности к принятию и размещению беженцев из ДНР и ЛНР. Область уже приняла порядка 3 тысяч жителей народных республик.

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- Мы не оставим людей в беде, будем оказывать им всю необходимую помощь. На базе регионального отделения партии работает центр по поддержке беженцев и организован сбор гуманитарной помощи. В ближайшее время будет подготовлена грузовая автомашина в Ростовскую область с продуктами, питьевой водой, средствами гигиены и вещами первой необходимости,– подчеркнул Владимир Нетёсов.

Работа волонтеров в Ростовской области идет сейчас круглосуточно, посменно, отметил первый замруководителя комитета Госдумы по молодежной политике, координатор молодежной политики «Единой России» Игорь Кастюкевич.

- Пока помогаем эвакуированным гражданам, прибывающим на КПП «Успенка», а также в пунктах гуманитарной помощи. Логистика, юридическая помощь, психологическая поддержка, консультации, а кому-то нужно помочь донести до автобусов вещи, сориентироваться, — рассказал он.

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Напомним, ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ». Также депутаты «Единой России» окажут помощь беженцам – парламентарии посетят пункты временного размещения беженцев и окажут людям необходимую поддержку.