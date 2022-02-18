Почему хоккейный «Буран», проваливающий сезон за сезоном, не берет в состав молодых воронежцев

Куда сейчас бегут "ураганные", пока непонятно. Фото: cspsk-vrn.ru

17 февраля «Буран» завершил очередной бесславный сезон. Уже который год подряд «ураганные» занимают в регулярном чемпионате ВХЛ место ниже 20-го (сейчас это 24-е из 27 возможных). При этом в Высшей хоккейной лиге никто не вылетает в низший дивизион. Возникает законный вопрос – почему не обкатывать молодых воронежцев в составе. Пусть даже они займут последнее место, но зато на следующий год уже будут ощутимо сильнее. С этим вопросом мы обратились к директору СШОР № 24 имени Владислава Третьяка Владимиру Озерову. Картина, складывающаяся из разговора с ним, выглядит безрадостной для воронежского хоккея.

- Для начала скажу, что не понимаю ставку на приезжих хоккеистов, которая является политикой профессиональной команды «Буран» уже не первый год, - заявил Владимир Озеров. – Из-за того, что воронежцев практически не рассматривают в перспективе как игроков стартового состава «ураганных», они в раннем возрасте стараются поскорее уехать в Москву или в другие хоккейные центры, в Ярославль, например. То, что перспективных игроков у нас немало, подтверждает тот факт, что за молодежную сборную России на незавершенном из-за пандемии мировом первенстве играли три воронежских хоккеиста – форварды Дмитрий Злодеев и Иван Дидковский. В запасе был вратарь Иван Моторыгин, только из-за болезни не поехал нападающий Тренеев. Еще один наш игрок Владислав Провольнев в перспективе может выступать в клубе НХЛ «Аризона Койотис», а сейчас подписал контракт с ЦСКА. Многие хоккеисты, уехавшие в Москву, находятся на ведущих ролях в клубах по своему возрасту, входят в сборную ЦФО, рассматриваются как кандидаты в юниорскую и молодежную сборные.

Воспитанник воронежского хоккея Дмитрий Злодеев находится на ведущих ролях в "молодежке" московского "Динамо". Фото с сайта ХК "Динамо". Фото: другой источник.

- Какой же выход из этой ситуации?

- Когда главным тренером «Бурана» был Виктор Семыкин, у нас было до восьми воронежских игроков к составе, причем те же братья Князевы находились на ключевых ролях. Тогда, к слову, и результат у профессионального клуба нашего был другой. «Буран» сразу после выхода в ВХЛ регулярно попадал в плей-офф и поначалу даже претендовал на победу в играх на вылет. Может быть, взять за основу, тот, совсем еще недавний опыт? А сейчас за сезон меняется процентов 60, а то и 80 состава. Какие бы не были ребята перспективные, даже уже с определенным мастерством, но без костяка, желательно местного, нормального результата ждать не приходится. А для этого лучших юных воронежских хоккеистов надо планомерно подводить к основе. Через постоянную игровую практику в фарм-клубе.

- А что сейчас происходит в фарм-клубе «Бурана» - «Россоши»?

- Та же картина. Тренер не воронежский – воспитанник воскресенского «Химика» Александр Сырцов. Не удивительно, что в основе «Россоши» большинство приезжие, из Подмосковья. Получается, что перспективные ребята из Воронежа и области не могут пробиться не то, что в «Буран», а даже в его фарм-клуб. Логично, что они или уезжают в другие команды (в лучшем случае), а порой и просто заканчивают карьеру.

- Может, региональная федерация могла бы что-то изменить?

- Давайте обратимся к общероссийской практике. Там хоккейные федерации в регионах отвечают за проведение детских, юношеских и любительских соревнований и за популяризацию вида спорта. А у нас, с одной стороны, вроде пытаются «рулить» и профессиональной командой «Буран». Но большей частью на словах. На деле же все отдано на откуп приезжим тренерам. А их задача – подготовить и «довести» игроков не для своего, а для других клубов. Сейчас, в частности, для команды-шефа – череповецкой «Северстали». Последние шесть лет – увы, провальные для развития воронежского хоккея.

- А есть ли какая-то реальная альтернатива?

- Да, перед глазами яркий пример ХК «Бобров». Там глава района болеет душой за наш вид спорта. Родители перспективных хоккеистов получают квартиры при условии, что их дети будут играть за бобровскую команду, их устраивают на работу. А своих воспитанников тем более опекают по полной. В итоге местная команда второй год идет на первом месте в первенствах МХЛ-Б, юные бобровские хоккеисты успешно выступают на уровне ЦФО. Такой бы подход и в Воронеж. Но у нас все пущено на самотек. Поэтому воронежские школы сейчас фактически работают на команды других городов.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Мы поинтересовались взглядом на ту же тему спортивного директора «Бурана» Евгения Филимонова. Вот что он сказал:

- Наш клуб, к сожалению, не может «защищать» молодых хоккеистов, хотя такое право есть у многих клубов ВХЛ. Означает это, что юных талантов кто угодно может переманить, и мы бессильны. С Москвой, конечно, мы тягаться не можем. Иногородних игроков привлекаем, потому что у нас есть договор с командой КХЛ. И хоккеисты приезжают сильнее, чем на данный момент лучшие в школе «Бурана». Если бы мы выпускали их, то получали бы разгромы в каждой игре. К слову, у нас не выстроена вертикаль со СДЮСШОР № 24. Формально это совершенно независимое учреждение, и мы ей не начальники.

ОТ РЕДАКЦИИ

У каждого своя правда. Руководителям «Бурана» надо показывать по крайней мере конкурентный хоккей здесь и сейчас. Видимо, по их мнению, и для «Россоши» сейчас в воронежской школе ребят не найдешь. Впрочем, у Владимира Озерова другое мнение. В чем с ним не поспоришь, так это в том, что, когда в составе «Бурана» было больше воронежских хоккеистов, и результат был лучше.

Хотя пример и из другого вида спорта, но кажется, что «Бурану» стоило бы посмотреть не только на пример «Боброва», но и на опыт «Факела». Еще недавно он влачил жалкое существование. Скорее всего, финансовые дела с тех пор улучшились, но и организация дел внутри клуба стала намного грамотнее. У клуба появилась своя академия, в ней есть даже женская команда (о чем в применении к «Бурану» даже говорить странно, тут с мужчинами бы разобраться). В «Факел» потянулись уроженцы Воронежа – те же Руслан Магаль с Максимом Максимовым. В общем, появилось все то, чего у «Бурана» теперь нет.

Возможно, новое – хорошо забытое старое. Не зазорно бы, действительно, обратиться к опыту тех времен, когда в клубе работала связка главного тренера Виктора Семыкина и генерального директора Сергея Ткачева. По результату тогда уж точно дела в «Буране» были куда лучше. Все копировать, конечно, не стоит, времена изменились, но что-то взять на вооружение было бы разумно.

Главное, ведь, в каждом виде спорта – дать болельщикам зрелище. Сейчас это получается у «Факела», но который уже год никак не выходит у «Бурана». Поэтому есть большие сомнения, что, когда пандемия ковида закончится, дворец спорта «Юбилейный» будет заполняться на матчах «ураганных». Зрелища нет и своих воронежских игроков тоже. На кого тогда смотреть?