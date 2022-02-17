Игорь Артамонов: Теперь ещё больше жителей региона смогут получить помощь при газификации

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Льготная газификация в Липецкой области стала ещё доступнее, а компенсация выросла почти вдвое. В региональном парламенте сегодня приняли закон о новых мерах поддержки при газификации.

С инициативой выступил глава региона Игорь Артамонов. В начале декабря 2021 года после приёма граждан руководитель Липецкой области дал поручение региональному управлению социальной политики проработать возможность расширения круга получателей этой меры поддержки.

«Наш регион с самого начала активно включился в реализацию программы по социальной газификации, и сейчас идём хорошими темпами. В регионе свыше шести тысяч домовладений нужно газифицировать, больше трёх тысяч заявок уже поступило. Важно учесть, что это достаточно затратная процедура для жителей. Поэтому дополнительная мера поддержки была необходима. Теперь ещё больше жителей региона смогут получить необходимую помощь», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Ранее оплата в размере 50% стоимости газификации жилого помещения была предусмотрена только для многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышал величину прожиточного минимума в области в расчёте на душу населения. В прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались 53 семьи. Из областного бюджета было выделено 3,4 млн рублей. Однако нуждающихся в помощи при подведении газа к дому больше почти в 2,5 раза.

Теперь в число получателей льготы включены не только многодетные, но и малообеспеченные семьи, и одиноко проживающие граждане. Кроме того, увеличена сумма помощи – до 100 тысяч рублей. В прошлом году средний размер 50-процентной оплаты газификации был равен 65 тысячам. Ещё один важный критерий – доход семьи. По новым правилам за основу для расчёта берут полуторакратный прожиточный минимум, то есть среднедушевой доход в семье не должен превышать 15754 рубля. Раньше на поддержку могли рассчитывать семьи, где этот показатель не превышал однократного прожиточного минимума.

Как пояснили в региональном управлении социальной политики, при подключении жилого помещения к газовым сетях собственники могут получить как непосредственно оплату стоимости газификации (для этого надо заключить трёхсторонний договор с участием организации, имеющей лицензию на выполнение газификации, и учреждением социальной защиты населения по месту жительства), так и компенсацию расходов если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. При этом получить компенсацию смогут и те, кто газифицировал свой дом до принятия нового закона – с начала 2022 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.