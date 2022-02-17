Воронежские стрелки: "В нашем регионе нет возможности легально отремонтировать оружие"

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом

Воронежский стрелковый клуб от имени владельцев оружия выступил с предложением открытия на территории региона лицензированной мастерской по ремонту огнестрельного оружия. Эта проблема, по словам авторов инициативы, является одной из наиболее острых в оружейной сфере.

- Нужно понимать, что оружие во время эксплуатация иногда ломается, и у 50 тысяч его владельцев, проживающих в нашем регионе, регулярно возникает вопрос – а где провести его ремонт? – рассказал «Комсомолке» Альберт Горбачев, руководитель Воронежского стрелкового клуба. - И выясняется, что сделать это в нашей области официально просто негде. Тут следует отметить, что проводить такие работы могут только те организации, которые имеют специальную лицензию на осуществление этой деятельности. Единственная официальная оружейная мастерская, располагавшаяся по ул. Цурюпы, 32, прекратила свое существование в середине 90- ых.

С тех пор владельцам оружия каждый раз приходится испытывать трудности при ремонте. Авторы инициативы также выяснили, что согласно Постановлению Воронежского городского муниципального Совета от 21.09.1995 N 131 «О годовой ставке арендной платы за нежилые помещения в городе Воронеже», государство поддерживало бывшую оружейную мастерскую, предоставив ей 75% скидку на аренду помещения.

- Мы направили обращение на имя губернатора Александра Гусева, в котором предлагаем найти возможность создания благоприятного климата для открытия мастерской, а также предлагаем подключить к анализу данного вопроса государственные органы - Управление Росгвардии, ФСБ, как имеющие опыт и знания в сфере оборота оружия, а также торгово-промышленную палату, как организацию, знающую предпринимательскую сферу нашего региона, - отметил Горбачев.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий Торгово-промышленной палаты области

« Мы ориентируется на максимально широкое представительство предпринимательских интересов»

Первый вице-президент ТПП Воронежской области Сергей Владимирович Петровский так прокомментировал инициативу стрелков:

– Действительно, Торгово-промышленная палата занимается продвижением интересов регионального делового сообщества, готова выступать на стороне предпринимателей в их взаимодействии с властными структурами и контролирующими органами различных уровней. Однако в данном конкретном случае не вполне ясно, каким именно образом палата могла бы помочь этой компании.

Надо понимать, что в первую очередь ТПП ориентируется на максимально широкое представительство предпринимательских интересов – когда спорный вопрос возникает сразу у целого ряда компаний, когда очевидно, что это не какой-то единичный случай, а острая проблема целой отрасли. В данной же ситуации непонятно даже, о каких именно льготах идет речь. Сейчас государство предоставляет ряд льгот и преференций тем или иным предприятиям, работающим в определенных отраслях, но для этого тоже нужно иметь основания: быть, скажем, инновационным предприятием или социально ориентированной компанией и т.д.

Что же касается жалоб на высокие коммунальные платежи или неподъемные тарифы на охранные услуги, то эти проблемы знакомы практически всем предпринимателям, под этими словами любой из них готов подписаться. ТПП Воронежской области также работает в этом направлении, но опять же в рамках общего улучшения делового климата в нашем регионе, когда определенные послабления в результате наших усилий начинают распространяться на всех участников рынка, а не на одну конкретную компанию.