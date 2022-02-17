Последние новости Воронежа на 17 февраля 2022 года: двойная оплата проезда, теленок Омикрон и потепление

Воронежцы в очередной раз пожаловались на двойное списание денег при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области снизился ежесуточный прирост зараженных коронавирусом. Накануне оперштаб сообщил о 4220 людях с положительным тестом на ковид (ранее количество инфицированных превышало пять тысяч). Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 281 287 случаев заболевания. По данным санитарных врачей, среди всех заражений ковидом преобладает штамм омикрон - до 90%.

Кстати, в воронежском зоопарке детеныша тибетских яков назвали Омикроном. Сотрудники надеются, что у теленка врожденный иммунитет ко всем известным вирусам и его здоровью ничто не навредит.

Воронежцы в очередной раз пожаловались на двойное списание денег при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Горожане сообщили о подобных сбоях в транспорте сразу на нескольких маршрутах. Обслуживающий терминалы в автобусах оператор ООО «СберТройка» пояснил, что из-за организационных моментов до 21 февраля возможны задержки по времени списания денег с карты при оплате проезда. При этом средства списываются только за уже совершенные поездки. Совместно с мэрией Воронежа оператор проверяет все такие случаи. По любым вопросам пассажиры могут позвонить на номер 8 (800) 700 34 46 или отправить письмо на почту support@sbertroika.ru. Необходимо предоставить максимально полные данные о поездке, а также приложить чек об оплате или выписку с карты.

Южный ветер принесет в регион потепление. Вместе с тем до конца недели вернется пасмурная погода и дожди. 17 февраля ожидается усиление ветра (поры могут быть до 18 м/c). Температура воздуха составит около +3. Пойдет снег, переходящий в дождь.

Стали известны подробности о традиционном салюте 23 февраля. Его проведут из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». В небо над Воронежем поднимутся около 400 шаров с фейерверочными изделиями 100-, 105- и 125-мм калибра. 180 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат фейерверочные заряды. Начнется салют в 21.00. Горожане увидят девять видов праздничных салютов в семи цветовых гаммах.