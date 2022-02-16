Сергей Лукин: Важная задача цифровизации строительной отрасли – сокращение инвестиционно-строительного цикла

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Достичь национальных целей в строительстве должна помочь цифровая трансформация, считают в верхней плате Российского парламента.

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ, разработанная Минстроем России, предусматривает, что к 2030 году обеспеченность россиян жильем должна вырасти до 33,8 кв. м, ежегодный объем ввода жилья составить 120 млн кв. м, а частные инвестиции в строительство жилья – превысить 70 трлн руб.

В целях повышения объема ввода жилья, в частности, планируется цифровизация строительства. Она включает такие направления, как унификация и перевод в электронный вид обязательных мероприятий в сфере строительства, использование технологий информационного моделирования (ТИМ), взаимодействие в единой цифровой среде органов экспертизы и участников строительного рынка, создание системы управления проектами государственных заказчиков, а также формирование вертикали управления цифровой трансформацией отрасли. Об этом проинформировал участников «круглого стола» заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

В своем выступлении сенатор Сергей Лукин обозначил одну из наиболее актуальных проблем.

«Важная задача цифровой трансформации – это сокращение инвестиционно-строительного цикла. В настоящее время, по оценке экспертов, от 20 до 50% временных затрат на реализацию проекта занимает оформление разрешительной документации. Для того, чтобы строители зашли на стройплощадку, необходимо от полутора лет», - заявил парламентарий.

Сергей Лукин добавил, что в процессе подготовки к «круглому столу» провел встречу с представителями строительного сообщества Воронежской области, в ходе которой в адрес Министерства строительства и Совета Федерации были высказаны пожелания «заняться данной темой самым основательным образом», поскольку количество дублирующих процедур в строительстве все еще велико.

Порядок взаимодействия с различными ведомствами также сложно назвать оптимальным. Сенатор привел наглядные примеры.

«С 1 июля 2019 года банк, осуществляющий проектное финансирование, фактически стал одним из участников жилищного строительства. При этом для рассмотрения вопроса предоставления проектного финансирования различными банками застройщики обязаны предоставить определенный перечень документов и заполнить банковские формы, которые определяются каждым конкретным банком. Логичнее было бы с целью экономии времени подготовки документов застройщиком провести унификацию требований для принятия им решения о выборе банка для проектного финансирования», - пояснил Сергей Лукин.

Ресурсоснабжающие организации, по мнению сенатора, также не заинтересованы в сокращении инвестиционного цикла.

Отметив большую работу, которую проводит Министерство строительства как модератор цифровой трансформации отрасли, парламентарий предложил особое внимание уделить направлению взаимодействия участников строительного процесса с различными ведомствами.

Участники «круглого стола» поддержали точку зрения Сергея Лукина.

По словам заместителя главы Минстроя Константина Михайлика, в прошедшем году был заложен фундамент цифровизации строительной отрасли, поскольку были выпущены основные правовые акты, задающие направления этого процесса. С 1 января 2022 года стало обязательным применение технологий информационного моделирования в системе государственного заказа. Постановлением Правительства РФ эта норма закреплена для объектов социального, культурного, спортивного и образовательного назначения, финансируемых за счет бюджета.

Заместитель министра цифрового развития Андрей Черненко сообщил, что приоритетными направлениями цифровой трансформации строительства являются перевод всех услуг в электронный вид, применение технологий информационного моделирования на протяжении всего жизненного цикла здания, а также создание суперсервисов – комплексных государственных услуг нового типа, позволяющих гражданам и бизнесу в режиме «одного окна» взаимодействовать с различными ведомствами.

Анализируя в своем выступлении практику цифровизации, руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов обратил внимание на то, что в настоящее время реализуется технологический прорыв, необходимость которого определили последние тенденции технологического и управленческого развития. Успешный опыт, накопленный Главгосэкспертизой, может быть использован при работе над цифровой трансформацией отрасли в целом, это касается и создания единой информационной среды.

В ходе дискуссии сенаторы, представители федеральных и региональных органов государственной власти, а также профессионального сообщества строителей выделили основные факторы, препятствующие быстрому переходу отрасли строительства на цифровые технологии и высказали предложения по их преодолению. В числе наиболее острых вопросов были названы недостаток квалифицированных кадров и отсутствие взаимодействия различных информационных систем в строительстве. Кроме того, наблюдаются резкие различия между регионами в уровне «цифровой зрелости» и готовности к продуктивным действиям. Так, по данным Минстроя, только 35 из 85 российских регионов используют информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

«В рамках цифровой трансформации необходимо решить проблемы, сдерживающие развитие строительной отрасли», - подчеркнул сенатор Сергей Лукин.

По итогам заседания были приняты рекомендации в адрес Правительства РФ, профильных министерств и ведомств.

Ольга Вороновская