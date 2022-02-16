После спектакля в суд: воронежский департамент культуры поймал театр и кинозал на работе во время карантина

Материалы проверок передадут в суд Фото: pixabay.com

Воронежский департамент культуры проверил театры и кинотеатры, которые заявляли о возможном возобновлении работы вопреки указу губернатора. Теперь нарушителям грозит штраф. На проведении мероприятий попались Камерный театр и «Спартак». Об этом рассказали в пресс-службе департамента в среду, 16 февраля.

В Камерный комиссия пришла 14 февраля. В тот момент там шел спектакль «Приведение». При этом по указу губернатора учреждения культуры должны были остановить работу до 16 февраля из-за сложной эпидемической ситуации. «Спартак» проверяли 10 и 15 февраля. Также выявили нарушение.

Материалы проверок передадут в суд. Будет решаться вопрос о привлечение к ответственности по статье 20.6 КоАП РФ «невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Юридическому лицу максимально грозит штраф в 200 тыс. рублей.

Художественный руководитель Камерного театра Михаил Бычков заявил, что учреждение ни к какому бойкоту губернаторского указа не присоединялось. Он объяснил СМИ, что решил провести спектакль, чтобы не портить вечер зрителям.

- Первое закрытие театров в этом году было объявлено 3 по 10 февраля. Исходя из этого, Камерный театр перенес свои спектакли на свободные дни февраля и марта. Один из таких спектаклей, «Привидения» Ибсена, был перенесен на выходной день, понедельник, 14 февраля, потому что других свободных «окон» не было. Когда позднее закрытие театров было продлено, я, как художественный руководитель, не счел возможным еще раз зрителям, которые на этот спектакль купили билеты, испортить второй вечер. На свой страх и риск, с соблюдением всех существующих ограничений, мы провели спектакль, - отметил Михаил Бычков.

Кроме того, о намерении возобновить работу заявляло руководство Никитинского театра. Туда с проверкой чиновники пришли 10 февраля.

- На момент проверки спектаклей там не проводилось. Всех зрителей, купивших ранее билеты, отправили по домам. То есть спектакль, о котором было заявлено, отменили, - рассказали в пресс-службе департамента. – Если будут еще проверки, выяснится, что театр работает, то будут приняты меры.

Пока легальной признается только работа кинотеатров сети «Синема Парк» в ТРЦ «Галерея Чижова» и «Арена». Они включены в федеральный список системообразующих предприятий. К слову, именно после того, как продолжили работать эти кинозалы руководители других кинотеатров города написали открытое письмо губернатору Александру Гусеву, в котором заявили о несправедливости по отношению к ним. До сих пор глава региона публично ситуацию не комментировал.

Тем временем региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на работу до пятницы, 18 февраля. В этот день пройдет очередное заседание, на котором примут решение, что делать дальше. Оно будет зависеть от заболеваемости в регионе.