Александр Гусев: «Развитие Воронежской области продолжится за счет новых технологий и предприятий»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что развитие региона продолжится и будет вестись в рамках запланированных этапов. На него не повлияет ни ситуация в Донбассе, ни участие столицы Черноземья в помощи беженцам. Об этом глава области официально сообщил в своем телеграм-канале.

Он заверил, что также мы будем открывать новые предприятия, увеличивая количество рабочих мест, и тем самым улучшая благосостояние наших граждан.

- Как не раз говорил в последние дни, ситуация в Донбассе и участие нашего региона в ней не отразятся на развитии Воронежской области. Мы планомерно продолжим то, что задумали. Новые рабочие места, рост налоговых поступлений, вложения в нашу молодежь. Все это будет и за счет развития промышленности по новым технологиям при поддержке наших площадок, -прокомментировал Александр Гусев.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Пример тому - компания Lidea, которая ранее открыла свое предприятие на территории опережающего социально-экономического развития «Павловск». В прошлом году она выплатила 125 млн рублей в счет налогов. В 2022-м планируемый объем отчислений в областной бюджет достигнет уже 175 млн. Также на предприятии намечено расширение производственных линий. Инвестиции в проект составят 3,9 млрд рублей.

Как отметили в облправительстве, заводу понадобился год для того, чтобы открыть первую производственную линию по выпуску семян гибридов подсолнечника и кукурузы. К 2024-му мощность планируют увеличить до 1 млн посевных единиц в год.

Второй этап характеризуется созданием производства родительских линий указанных культур, которые смогут посеять уже нынешней весной. Это увеличит долю выращенных в России семян до 75% от общего объема в стране и позволит наладить экспорт.

Намеченные планы реализуют в пять этапов. Среди них и создание собственной технической базы сеялок, комбайнов, ирригации для семеноводства.

Одним из важнейших шагов станет сотрудничество с российскими вузами и НИИ. Lidea уже заключила соглашение с Воронежским аграрным госуниверситетом. Документ предусматривает открытие на заводе филиала кафедры семеноводства.

Подробнее обо всех этапах рассказал операционный директор Lidea в России Стефан Дюпиль в интервью Агентству по привлечению инвестиций и региональному развитию Воронежской области, которое сопровождает инвестпроекты и консультирует компании.

Ирина Шабанова